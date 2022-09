Dies sei keine Wiederholung von 2016, als der Brexit und Trump die Weltordnung erschüttert hätten. Ob man ihre Ansichten nun möge oder nicht, Meloni sei sich der Schwächen der italienischen Wirtschaft und Politik sehr wohl bewusst - im Gegensatz zu vielen Politikern, die die marginale Rolle ihres Landes auf der Weltbühne anscheinend nicht sehen möchten oder könnten. Sie werde das Land nicht aus dem Euro oder der NATO herausführen, aber sie werde auch keine riesigen, nicht finanzierbaren Steuersenkungen für die Reichen ankündigen und keine Spendierhosen anlegen.



Die rechte Partei Lega Nord, die offen für Putin eintrete und sich für undifferenzierte öffentliche Ausgaben einsetze, habe extrem schlecht abgeschnitten. Der ewig wiederkehrende Berlusconi, der eine ähnliche Politik verfolge, bleibe ein kleiner Teil der Rechtskoalition. Meloni werde also über reichlich Handlungsspielraum verfügen.



Abseits des üblichen Getöses werde ihre Wirtschafts- und Außenpolitik im Zeichen der Kooperation und nicht der Konfrontation mit Europa und den USA stehen. Es werde nicht alles glatt laufen, aber es werde nicht vergleichbar sein mit dem konfrontativen Ansatz der Regierung, die aus den Wahlen 2018 hervorgegangen sei. Wo Frau Meloni wahrscheinlich ihre extremen Ansichten durchsetzen werde, sei in der Sozialpolitik, etwa bei der Einwanderung, der Familienplanung und der Auseinandersetzung Italiens mit seiner faschistischen und kolonialen Vergangenheit. Sie könnte also durchaus ein Problem für Italien sein, aber kaum für Europa. (Ausgabe vom 26.09.2022) (27.09.2022/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Giorgia Meloni hat ihre gesamte politische Laufbahn in Organisationen verbracht, die sich offen nostalgisch zur faschistischen Vergangenheit Italiens bekennen, so Matteo Cominetta, Senior Volkswirt am Barings Investment Institute.Sie habe sich nicht gescheut, extreme, oft verstörende Ansichten zu äußern. Sie werde Italiens nächste Ministerpräsidentin sein. Und doch seien die Märkte entspannt: Die italienische Börse sei heute die beste in Europa, die Anleihespreads und der Euro seien mehr oder weniger stabil. Wie komme das?