NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

78,38 USD +0,27% (15.05.2023, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



NASDAQ-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (16.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Evan Seigerman von BMO Capital Markets:Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) von "market-perform" auf "outperform" hoch.Laut Evan Seigerman verfüge Gilead über eine "erstklassige" Zelltherapie-Franchise, die durch starke Produktionskapazitäten unterstützt werde, sowie über ein sich verbesserndes Onkologiegeschäft für solide Tumore, das durch Trodelvy verankert sei. Ein anhaltendes Wachstum des Zelltherapiegeschäfts, gekoppelt mit dem Erfolg der Pipeline, könnte zu einer mehrfachen Expansion führen, so der Analyst in einer Research Note. Die Firma glaube, dass Gileads Zelltherapie-Franchise das Potenzial habe, bis Ende 2023 zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft zu wachsen.Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Gilead Sciences von "market-perform" auf "outperform" herauf und erhöht das Kursziel von 90 auf 100 USD. (Analyse vom 16.05.2023)Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:72,52 EUR +0,61% (16.05.2023, 13:42)