NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

78,43 USD -10,15% (22.01.2024, 21:59)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



NASDAQ-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (23.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Evercore ISI:Evercore ISI nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) unter die Lupe.Das Analysehaus halte den 10%-igen Ausverkauf der Gilead Sciences-Aktie, nachdem das Biotech-Konzern in der Phase-3-Studie EVOKE-01 ihren primären Endpunkt des Gesamtüberlebens bei zuvor behandeltem metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs nicht erreicht habe, für eine Überreaktion, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der Grund, die Aktie zu mögen, sei, dass Gilead Sciences eine langfristige Wachstumsstory sei und das bleibe völlig intakt. Evercore ISI habe EVOKE-01 als eine Hochrisikostudie angesehen und behalte sein Anlagevotum für die Aktie bei.Evercore ISI hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Gilead Sciences-Aktie bestätigt. (Analyse vom 22.01.2024)Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:71,82 EUR -0,33% (23.01.2024, 10:45)