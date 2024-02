NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (13.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Mohit Bansal, Analyst von Wells Fargo Advisors, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) unter die Lupe.Er sei der Meinung, dass die Übernahme von CymaBay durch Gilead Sciences sinnvoll sei, da es sich um ein Unternehmen handele, das einen schnellen Zuwachs bringen könnte, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die primäre biliäre Cholangitis könnte allein in den USA einen Spitzenwert von 2 bis 4 Mrd. USD erreichen, und der Konsens gehe von einem Umsatz von 1,6 Mrd. USD im Jahr 2032 für Seladelpar von Cymabay aus, was ein Spitzenwert zu sein scheine. Ausgehend von den Spitzenumsätzen sehe der Deal mit dem 2,5-fachen des Spitzenumsatzes und einem "klinisch risikoarmen" Vermögenswert nicht teuer aus.Mohit Bansal, Analyst von Wells Fargo Advisors, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Rating für die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursziel von 84 USD bestätigt. (Analyse vom 12.02.2024)Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:69,86 EUR +1,10% (13.02.2024, 14:57)