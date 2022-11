XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (30.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences: Lange Konsolidierung - ChartanalyseDie Aktie von Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) legte in den letzten Wochen eine starke Rally aufs Parkett, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Noch Mitte Juni 2022 habe der Wert im Tief bei 57,16 USD notiert. Am Montag sei er im Hoch auf 88,20 USD geklettert. Damit habe der Wert intraday über dem wichtigen Widerstand bei 86,26 USD notiert. Allerdings sei er im Tagesverlauf wieder zurückgefallen. Gestern habe die Aktie zwar leicht zugelegt, aber zu einem Ausbruch über 86,26 USD sei es nicht gekommen.Solange die Gilead Sciences-Aktie unter 88,20 USD notiere, sei mit einer Konsolidierung zu rechnen. Diese könne einige Zeit andauern. Ein logischer Zielbereich läge zwischen 74,73 USD und 73,62 USD. Komme es aber doch zu einem Ausbruch über 88,20 USD, könnte die Rally der letzten Wochen direkt fortgesetzt werden. Das nächste Ziel wäre ein noch offenes Abwärtsgap aus dem April 2016 zwischen 92,53 USD und 96,80 USD. Später könnte die Aktie sogar in Richtung Allzeithoch bei 123,37 USD ansteigen. (Analyse vom 30.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link