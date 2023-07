NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

78,08 USD +0,77% (18.07.2023, 16:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



NASDAQ-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (18.07.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) vor den Q2-Ergebnissen weiterhin mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 100 USD auf 95 USD.Die anhaltenden Rückgänge von Gilead im letzten Quartal seien größtenteils reaktionär gewesen und würden nicht das zugrunde liegende Geschäft widerspiegeln, das nach wie vor stark sei, gestützt durch sein erstklassiges CD19-Zelltherapie-Franchise, sein stabiles HIV-Franchise und sein fortschreitendes Onkologie-Geschäft. Seigerman sehe nach wie vor einen Weg für Gileads TIGIT-Programm nach ARC-7 und glaube, dass Arcellx in der Lage sein werde, die festgestellten Probleme, die die FDA in ihrem klinischen Halt aufgeworfen habe, anzugehen.Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, behält das "outperform"-Rating für die Gilead Sciences-Aktie bei. (Analyse vom 18.07.2023)Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:69,60 EUR +1,02% (18.07.2023, 15:58)