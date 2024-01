Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

72,10 EUR -10,01% (22.01.2024, 16:06)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

78,03 USD -10,61% (22.01.2024, 15:52)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



NASDAQ-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (22.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) unter die Lupe.Zum Start in die neue Handelswoche verliere die Aktie des Biotech-Riesen Gilead Sciences rund ein Zehntel an Wert. Der Grund für den massiven Kursrücksetzer sei ein Studienflop bei einem der größten Hoffnungsträger in der Onkologie-Entwicklungspipeline des US-Konzerns, der im Jahr 2020 erst zugekauft worden sei. Konkret hat Gilead Sciences bei der sogenannten EVOKE-01-Studie (in der Phase 3) den primären Endpunkt des Gesamtüberlebens (OS) bei zuvor behandeltem metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) nicht erreicht. Das Unternehmen habe in der klinischen Studie Trodelvy (Sacituzumab Govitecan-Hziy) im Vergleich zu Docetaxel untersucht. Im Allgemeinen sei Trodelvy laut Gilead Sciences gut vertragen worden und es habe keine neue Sicherheitssignale gegeben.Den Zugriff auf die Substanz habe sich Gilead Sciences durch die Akquisition von Immunomedics gesichert. Im September 2020 habe die Gesellschaft die Transaktion mit einem Wert von satten 21 Mrd. USD angekündigt.Trodelvy sei bereits zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs zugelassen und gehöre zu den Wachstumstreibern im Portfolio von Gilead Sciences. Allein im dritten Quartal 2023 habe das Unternehmen ein Umsatzplus von 58% auf 283 Mio. USD verzeichnet. Durch den Rückschlag in der Lungenkrebs-Indikation gehe aber nun ein Teil des Spitzenumsatzpotenzials von Trodelvy verloren.Generell habe Gilead Sciences in den zurückliegenden Jahren eher kein gutes Händchen bei Übernahmen gehabt. Beispielsweise habe das Unternehmen bis dato keine Früchte aus der 4,9 Mrd. USD teuren Akquisition Forty Seven ernten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Gilead Sciences.