Gilead-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 100,00 Overweight Piper Sandler - 24.07.2023 95,00 Outperform BMO Capital Markets Evan Seigerman 18.07.2023 90,00 Buy Argus Research - 02.06.2023 85,00 Equal-weight Morgan Stanley Matthew Harrison 12.04.2023 80,00 Equal-weight Barclays Carter Gould 24.07.2023 80,00 Neutral Cantor Fitzgerald Olivia Brayer 19.07.2023

68,92 EUR -0,52% (01.08.2023, 22:02)



75,71 USD -0,56% (01.08.2023, 21:59)



US3755581036



885823



GIS



GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (02.08.2023/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 80,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 3. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Piper Sandler: Die Analysten haben den Titel des biopharmazeutischen Unternehmens am 24. Juli weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft und das Kursziel in Höhe von 100 USD genannt.Zurückhaltender ist dagegen u.a. Barclays. Der dort zuständige Analyst Carter Gould hat die Aktie von Gilead Sciences Inc. am 24. Juli nach wie vor mit dem Votum "equal-weight" bewertet und das Kursziel von 81 auf 80 USD gesenkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?