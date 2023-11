Warum dann der Preisanstieg, wo es doch ein großes Überangebot auf dem Markt gegeben habe? Das habe an den niedrigen Preisen für zertifizierten Spitzenkaffee gelegen. Obwohl Brasilien der größte Kaffeeproduzent der Welt sei, seien die mittelamerikanischen Länder, darunter Kolumbien, führend in der Produktion des "besten" Kaffees. Die Bestände an zertifiziertem Kaffee in den ICE-Börsenlagern würden seit vielen Jahren schmelzen und hätten ein so extrem niedriges Niveau erreicht, dass die Bestände nicht einmal mehr für einen Tag des weltweiten Verbrauchs ausreichen würden.



Die mangelnde Verfügbarkeit von Kaffee für die Versorgung sei ein Problem gewesen, das zu einem sehr starken Anstieg der Kaffeepreise bis in die Nähe von 250 Cent pro Pfund im Jahr 2022 geführt habe. Dies seien die höchsten Werte seit mehr als zehn Jahren gewesen. Im Jahr 2011 hatten wir mit rund 300 Cent pro Pfund die höchsten Preise aller Zeiten, so die Experten von XTB. Mitte der 1990er Jahre sei er nur geringfügig höher gewesen.



Die geringen Bestände an zertifiziertem Kaffee seien das Ergebnis einer weltweiten Überernte, die die Preise zeitweise unter 100 Cent pro Pfund habe fallen lassen. Es werde geschätzt, dass die Grenzkosten der Kaffeeproduktion auf kleineren Plantagen mindestens 120 Cent pro Pfund betragen würden. Da die Preise über Jahre hinweg niedrig geblieben seien, sei die Produktion von zertifiziertem Kaffee erheblich zurückgegangen.



Das sei aber noch nicht alles. Am 1. Dezember würden die Regeln für die Zertifizierung von Kaffee in ICE-Lagern geändert. Bisher habe Kaffee, der zu lange in den Lagern gelegen habe, mit einer "Altersstrafe" belegt werden können, die sich auf ein paar bis ein Dutzend Cent pro Pfund Kaffee belaufen habe. Um zu vermeiden, dass der Kaffee zu einem niedrigeren Preis verkauft werde, hätten die Trader den Kaffee aus den Lagern gezogen und ihn neu zertifizieren lassen oder ihn außerhalb des Vertragsmarktes verkauft. Ab dem 1. Dezember sei eine solche Praxis nicht mehr zulässig, und einmal zertifizierter Kaffee dürfe nicht mehr in den Handel gelangen.



Viele Marktteilnehmer hätten in den letzten Monaten Bestände aus der Börse abgezogen, um die Altersstrafe zu vermeiden, was zu einem massiven Rückgang der Bestände geführt habe. Nach dem ersten Dezember werde sich zeigen, ob der Markt tatsächlich so angespannt gewesen sei und ob die zuvor abgezogenen Aktien ein letztes Mal auf den Markt zurückkehren würden. Reuters schätze, dass bis zu 160.000 Säcke auf ihre Zertifizierung warten würden, was mehr als die Hälfte der derzeit verfügbaren Bestände ausmache.



Die Kaffeepreise hätten sich im Oktober wieder erholt, wenn auch nach einem recht langfristigen Rückgang. Der Wiederanstieg der Kaffeepreise habe mit sinkenden Lagerbeständen und der Unsicherheit über das Wetterphänomen El Nino zu tun gehabt. El Nino führe in der Regel zu erheblichen Temperatur- und Niederschlagsveränderungen, die zu Ertragseinbußen bei der Kaffeeernte führen könnten. Andererseits würden die aktuellen Prognosen auf ein rekordverdächtiges Wachstum der brasilianischen Kaffeeproduktion hindeuten.



Hinzu komme, dass Brasilien derzeit so viel exportiere wie nie zuvor, was im Widerspruch zu den extrem niedrigen Kaffeevorräten stehe. Dennoch hätten die Spekulanten die Zahl der Short-Positionen auf dem Markt deutlich reduziert, was auf eine weitere Erholung der Preise hindeute. Auch die Saisonalität des Kaffeemarktes, die normalerweise zum Jahresende höhere Preise erwarten lasse, spreche dafür.



Dennoch sei das nächste Jahr ein Rätsel - es werde eine extrem hohe Weltproduktion von 174 Millionen Säcken (60 kg) erwartet, bei einer Rekordnachfrage von über 170 Millionen Säcken. Wenn dieses Bild des Marktes anhalte, werde es schwierig sein, weitere Steigerungen zu erzielen. Sollte sich die Kaffeeproduktion in Brasilien jedoch nicht erholen und El Niño seinen negativen "Tribut" fordern, könnte der Markt in der Saison 2023/2024 ein Defizit aufweisen. In diesem Fall könnte sich herausstellen, dass die extrem niedrigen Kaffeepreise an der ICE-Börse gezeigt hätten, dass der Markt tatsächlich knapp an Kaffee sei, zumindest an Kaffee der besten Qualität. (29.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Rohstoffmarkt wird in erster Linie mit Öl, Gas oder auch Gold in Verbindung gebracht, so die Experten von XTB.Wenn es um diese Gruppe gehe, spreche man auch oft über Getreide, aber weitaus seltener über Kaffee, obwohl dies ein großer Fehler sei, denn der Kaffeemarkt sei einer der aktivsten Rohstoffmärkte der Welt, gleich nach Öl. Er werde vom Markt manchmal als Luxusgut und von den Verbrauchern als lebenswichtiges Gut angesehen. Könne man derzeit von einem Defizit auf dem Kaffeemarkt sprechen und befürchten, dass das schwarze Getränk bald zur Neige gehen könnte?Brasilien sei unangefochtener Spitzenreiter bei der Kaffeeproduktion in der Welt, wobei dies vor allem für Arabica-Kaffee gelte. Dieser Kaffee werde hauptsächlich in Espressomaschinen verwendet. Brasilien sei auch "nur" der zweitgrößte Produzent von Robusta-Kaffee weltweit. Diese Kaffeesorte wiederum werde hauptsächlich für die Herstellung von Instantkaffee verwendet. Der meiste Robusta werde in Asien angebaut, vor allem in Vietnam und Indonesien.Betrachte man jedoch das Verhalten der Kaffeepreise in der Welt, so falle der Blick vor allem auf Brasilien und Arabica. Produktionsprobleme in Brasilien würden oft zu einem massiven Anstieg des Kaffeepreises weltweit führen, während andererseits gute Ernten einen deutlichen Rückgang verursachen würden. Solche Situationen würden oft über Jahre andauern.Natürlich sei es wichtig zu wissen, dass Kaffee nicht unbegrenzt gelagert werden könne, wie es zum Beispiel bei Gold der Fall sei. Auf dem Markt für Agrarrohstoffe sei die Lagerkapazität begrenzt - Agrarprodukte würden einfach verderben. Daher habe man trotz des enormen Überangebots auf dem Markt in den letzten Jahren einen Rückgang der Lagerbestände am Ende der Saison erlebt, die sich jetzt auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren befinden würden.