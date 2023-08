Der Markt für Telekommunikation in Deutschland war im ersten Halbjahr 2023 rückläufig. Der Absatz schrumpfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent, der Umsatz fiel aufgrund gestiegener Durchschnittspreise nur um 6 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro.



Smartphones haben den größten Anteil am Umsatz im Telekommunikationsmarkt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode wurden im ersten Halbjahr 17 Prozent weniger Smartphones verkauft. Der Umsatz in dieser Sparte sank nur um 6 Prozent, da der Durchschnittspreis stark anstieg: um 13 Prozent auf 698 Euro. Vor allem Smartphones über 1.000 Euro wurden stärker nachgefragt.



Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Verbraucher ihre Smartphones länger behalten: 2019 nutzten laut gfknewron Consumer 29 Prozent aller Konsumenten ihr Gerät drei Jahre oder länger, 2022 waren es bereits 34 Prozent. Zudem setzen Verbraucher verstärkt auf Refurbished-Smartphones. Da diese meist günstiger als Neuanschaffungen sind, schonen Konsumenten damit ihr Budget und die Umwelt. Der Umsatz mit Refurbished-Smartphones wuchs im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 53 Prozent.



Nachfrage nach IT- und Office-Produkten in vielen Bereichen gesättigt



IT- und Office-Produkte für Endkonsumenten sind weiterhin rückläufig: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel der Umsatz um 11 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Trotz des Rückgangs liegt der Markt noch deutlich über dem Wert von 2019 (4,3 Milliarden Euro). Die Wachstumstreiber während der Pandemie, wie Notebooks, Monitore oder Drucker, wurden aktuell weniger nachgefragt, da die Konsumente ihre Home-Offices in den vergangenen Jahren vollständig ausgestattet haben. Eine Ausnahme bildet der Sektor IT-Kommunikation: Router (ohne Telefonie, 7,1 Prozent), Access Points (6,5 Prozent) und Repeater (1,4 Prozent) haben im Umsatz zugelegt, auch konnektive portable Geräte wie 5G-Tablets (22,4 Prozent Umsatzzuwachs) und 5G-fähige Mobile Computer (59,5 Prozent Umsatzzuwachs) befinden sich im Aufwind. Insgesamt erwarten die Experten von GfK eine positive Entwicklung für 2024, vor allem getrieben durch Ersatzkäufe von zu Beginn der Pandemie gekauften Produkten.



Innovative Technologien sorgen für Zuwachs im Imaging-Markt



Compact System Cameras sind auch 2023 die Haupttreiber des Imaging-Marktes mit einem Anstieg des Umsatzes um 21 Prozent und des Absatzes um 32 Prozent. Auch der Umsatz mit Objektiven nahm um 4 Prozent zu. Zudem sorgten Produktweiterentwicklungen bei Drohnen und Action Cameras im ersten Halbjahr 2023 für ein Umsatzwachstum von 10 Prozent - obwohl der Absatz um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurückging. Hochwertige Modelle treiben auch hier die Preise nach oben. Das zeigt sich besonders am Beispiel der Fixed Lens Cameras: Im ersten Halbjahr 2023 verloren diese 21 Prozent an Absatz, der Umsatz stieg aber aufgrund des höheren Durchschnittspreises um 1 Prozent.



Out-of-Home-Produkte sind die Wachstumstreiber 2023



Out-of-Home ist ein Bereich, der derzeit Wachstum ermöglicht: Im Audio-Sektor sind Lifestyle-Produkte wie portable Partylautsprecher oder Bügelkopfhörer mit Bluetooth mit einem Umsatzplus von 27 Prozent besonders gefragt. Bei Mobilfunk entwickelte sich Zubehör mit einem 14-prozentigen Umsatzwachstum überdurchschnittlich gut, vor allem getrieben durch Ladegeräte und Powerbanks für unterwegs sowie Wireless Tags für Gepäckstücke oder Schlüsselanhänger. Tragbare Mediatablets mit mehr als 8 GB RAM sowie Mobile Computer mit hochwertigen OLED-Displays konnten im Sektor IT mit jeweils rund 7 Prozent Umsatzwachstum zulegen. Diese vereinen den Trend zur Mobilität mit Premium-Features, die einen höheren Preis rechtfertigen. Auch Produkte mit innovativen Funktionen bieten nach wie vor Wachstumschancen: Dazu zählen zum Beispiel Kopfhörer mit Knochenschall oder hochwertige Smartwatches mit eigener SIM-Karte, die unabhängig vom Smartphone nutzbar sind, aber trotzdem Telefonanrufe und Nachrichten unterwegs ermöglichen.



Zur Studie



GfK erfasst über seine Handelspanels regelmäßig in über 70 Ländern weltweit POS-Daten in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Fotografie, Telekommunikation, IT, Büroausstattung und Haushaltsgeräte. Alle Zahlen werden gemäß GfK Gesamtmarkt Deutschland in Stück und in Euro dargestellt. (Pressemitteilung vom 30.08.2023) (31.08.2023/ac/a/m)





