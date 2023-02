Das Online-Shopping bleibt konstant stark im Trend, die enormen Wachstumsraten der letzten Jahre sind für 2022 unerreichbar und der Online-Markt stagniert knapp unter Vorjahr.



Konjunkturprognose: Die Expertengruppe Konjunkturprognosen berichtet für 2022 ein Sportevent-bereinigtes BIP von 2,0 Prozent und bestätigt ihre bisherige Einschätzung. Für das Jahr 2023 prognostiziert sie ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum der Schweizer Wirtschaft von 1,0 Prozent, gefolgt von 1,6 Prozent im Jahr 2024 (Sportevent-bereinigtes BIP). Diese Prognose geht laut Expertengruppe unter anderem davon aus, dass eine Energiemangellage sowohl im laufenden als auch im kommenden Winter ausbleibt.



Arbeitslosenquote: Für das Jahr 2022 wird eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 1.9 Prozent berichtet; für das Jahr 2023 erwartet das Bundesamt für Statistik (BFS) eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent gefolgt von 2,4 Prozent für das Jahr 2024.



Jahresteuerung: Das Bundesamt für Statistik erwartet für 2022 eine Jahresteuerung von 2,9 Prozent. Für das Jahr 2023 wird eine Jahresteuerung von 2,2 Prozent und für das Jahr 2024 von 1,5 Prozent erwartet.



Der Kalendereffekt liegt per Dezember 2022 kumuliert bei 0.



Der GfK Markt Monitor Schweiz ist eine Dienstleistung der GfK Switzerland AG in Zusammenarbeit mit über 40 großen Schweizer Detailhändlern. Diese erzielen rund 50 Prozent des gesamten Detailhandelsumsatzes. Nicht integriert ist der Fachhandel. Der GfK Markt Monitor weist keinen Anspruch auf Repräsentativität für den Gesamtmarkt auf. Hierfür macht GfK diverse Gesamtmarktschätzungen.







