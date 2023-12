Die zweithöchste Nachfrage verzeichneten wiederum die Mobilecomputer. Mit 26,1 Millionen Schweizer Franken entwickelte sich der Umsatz allerdings um 2.3 Millionen Schweizer Franken tiefer als im Vorjahr.



An dritter Stelle lagen die Fernseher. Mit einem Umsatzvolumen von 24,3 Millionen Schweizer Franken lag der Umsatz 9 Prozent tiefer im Vergleich zum Vorjahr und gar fast 20 Prozent zur Black Week 2022. In diesem Teilmarkt machen sich zahlreiche Promotionen, welche im Vorfeld der Black Week stattgefunden haben, sowie eine zunehmende Marktsättigung bemerkbar.



Das Thema Gaming hat sich etwas abgekühlt und auf den Umsatz der Desk-Computer negativ ausgewirkt. Wertmäßig ging das Volumen von 8,0 Millionen Schweizer Franken auf 6,8 Millionen Schweizer Franken zurück.



Tablets hingegen verzeichneten auch in diesem Jahr eine anhaltend hohe Nachfrage. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz nahezu stabil gehalten werden.



Der Postpandemie Nachholbedarf bei Fotokameras zeigte auch in der der Black Week 2023 einen erneut positiven Trend. Der Umsatz von 4,9 Millionen Schweizer Franken lag gegenüber Vorjahr um rund 0.5 Millionen Schweizer Franken im Plus.

Zur Studie



GfK erhebt über seine Handelspanels regelmäßig in mehr als 70 Ländern weltweit Umsatzdaten für die Segmente Unterhaltungselektronik, Foto, Telekommunikation, Informationstechnologie, Büroausstattung, Elektrogroß- und Kleingeräte. Alle Zahlen gemäß GfK Panelmarkt. (Pressemitteilung vom 05.12.2023) (06.12.2023/ac/a/m)







Rotkreuz (www.aktiencheck.de) - GfK hebt die wichtigsten Ergebnisse der Black Week im Bereich der technischen Konsumgüter hervor, so die GfK Switzerland AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Black Week 2023 lag mit einem Umsatzvolumen von 125,7 Millionen Schweizer Franken und einem Plus von 1 Prozent im Bereich der Prognose entsprechend über Vorjahr. Somit wurde sogar die letztjährige Rekordmarke um 1,2 Millionen Schweizer Franken übertroffen.Die einzelnen Warengruppen haben sich wertmäßig im Vorjahresvergleich wie folgt entwickelt: