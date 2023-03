Große Nachfrage nach Reiseführern, Mangas und englischsprachigen Büchern



Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte viele Menschen 2022 wieder das Reisefieber gepackt. Dies machte sich bei den Reiseführern bemerkbar, die in allen untersuchten Ländern um mindestens 30 Prozent zulegten. Besonders groß war das Interesse bei den portugiesischen (+84,5 Prozent) und Schweizer Urlaubsfans (+73,2 Prozent).



Mangas/Manhwas konnten ihren Aufwärtstrend aus den Vorjahren weiter fortsetzen: +6,3 Prozent in Frankreich, +13,0 Prozent in der Schweiz und +8,2 Prozent in Italien sprechen eine eindeutige Sprache. Vielerorts noch höher fiel das Umsatzplus bei englischsprachiger Lektüre aus, sodass man hier von einem echten Boom sprechen kann. Die Zugewinne reichten von +3,8 Prozent (Spanien) über +20,1 Prozent (Niederlande) bis zu +75,0 Prozent (Wallonien).



Fiction performt besser als Non-Fiction



Insgesamt kamen fiktionale Werke deutlich besser durch das vergangene Jahr als Non-Fiction-Bücher, was sich auch an den Top-Titeln für 2022 zeigt: Neben Romanen (z.B. Delia Owens "Der Gesang der Flusskrebse") und Krimis (z.B. Joël Dickers "Die Affäre Alaska Sanders") erfreute sich insbesondere das New Adult-Segment wachsender Beliebtheit. Zu nennen ist hier u.a. Erin Dooms "Fabbricante di lacrime", das - wie eine steigende Zahl an Bestsellern - über die Wattpad- und BookTok-Communities bekannt wurde.



Weitere wiederkehrende Themen im Buchmarkt waren Russland (u.a. Giuliano da Empolis Roman "Der Magier im Kreml" und Sergueï Jirnovs KGB-Bericht "L'éclaireur"), die Klimakrise (u.a. Jean-Marc Jancovicis Comic "Welt ohne Ende" und das Sachbuch "Climat, crises" vom Think Tank The Shift Project) sowie Lebensratgeber (u.a. James Clears "Die 1%-Methode"). (02.03.2023/ac/a/m)







Im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 standen 2022 oftmals zweistellige Steigerungsraten zu Buche, die sich in Italien, den Niederlanden und Spanien auf über 18 Prozent beliefen. In Deutschland wurde ein Minus von -1,4 Prozent erzielt. Bei Hinzunahme der digitalen Hörbücher und Streaming-Abos aus dem GfK Consumer Panel, das inkl. der physischen Buch- und Hörbuchdaten sowie der E-Books eine Gesamtabdeckung des Publikumsgeschäfts ermöglicht, konnte der Buchmarkt allerdings ebenfalls wachsen (+2,6 Prozent).