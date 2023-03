Der Online-Anteil am Non-Food Gesamtmarkt ist erstmals rückläufig und beträgt neu 17.8 Prozent. Der Online-Anteil Food beträgt mittlerweile 3.6 Prozent des gesamten Food-Retail-Volumens.



Was wird in der Schweiz bestellt?



Mittlerweile wird bei Händlern mit Hauptsortiment Heimelektronik/Haushaltsgeräte 52 Prozent des Umsatzes online erzielt. Im Sortiment Mode/Schuhe werden 28 Prozent der Einkäufe online getätigt, im Bereich Home & Living ca. 17 Prozent.



Sinkende Auslandseinkäufe / Direktimporte



Nachdem bereits im Vorjahr eine Stagnation beim Online-Auslandseinkauf festgestellt werden konnte, sind diese 2022 um 5 Prozent gesunken. Der scheinbar unaufhaltsame Wachstumstrend getrieben von asiatischen Angeboten in den Jahren 2015 bis 2019 ist endgültig gebrochen. Trotz immer neuer, preislich sehr attraktiver Angebote, insbesondere asiatischer Händler, hat der Schweizer Onlinehandel über die letzten 4 Jahre deutlich Marktanteile zurückgewonnen.



Bevorzugte Kaufkanäle



Die Studienergebnisse zeigen, dass sich die Präferenzen der Konsumentinnen und Konsumenten Jahr für Jahr weiter in Richtung «online» verschieben. Im Vergleich zum Jahr 2019 kaufen diese zunehmend «hybrid» ein. Der reine stationäre Einkauf ist zwar in den meisten Sortimenten noch der präferierte Kanal, verliert aber laufend an Bedeutung.



Post Covid Fazit



Das erste "Post Covid Jahr" zeigt bei den Konsumentinnen und Konsumenten kaum Anzeichen einer Rückbesinnung auf alte Gewohnheiten. Wohl ist der Online-Anteil an den Handelsumsätzen über das gesamte Jahr 2022 leicht rückläufig, aber schon das zweite Halbjahr 2022 hat aufgezeigt, dass das Wachstum im Onlinehandel wieder anzieht.



Ausblick 2023



Die Studienautoren gehen davon aus, dass der Online-Konsum 2023 wieder wachsen wird. Allerdings dürften sich die Wachstumsquoten über die nächsten Jahre im einstelligen Bereich einpendeln. Die in den letzten drei Jahren beobachteten Konsumwellen in einzelnen Sortimenten, provoziert durch die Pandemie, werden weiter abflachen. Kaufkanäle verschmelzen weiter, Konsumentinnen und Konsumenten werden immer mehr nach dem Motto "hier und jetzt - egal ob stationär oder online" einkaufen. (Pressemitteilung vom 08.03.2023) (10.03.2023/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der HANDELSVERBAND.swiss hat gemeinsam mit GfK und in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post die Gesamtmarkterhebung für den Onlinehandel in der Schweiz durchgeführt, so GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: