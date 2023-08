Nach der Pandemie waren zudem Geräte für die Körperpflege, wie zum Beispiel Hairstyling-Geräte (Umsatzplus von 9 Prozent), Handföhne (Umsatzplus von 27 Prozent) und elektrische Zahnbürsten (Umsatzplus von 8 Prozent) weiter auf dem Vormarsch.



Nachhaltigkeit und Energieeffizienz als Wachstumstreiber



Bei Großgeräten wuchsen besonders energieeffiziente und smarte Geräte. So stieg der Anteil der Energieeffizienzklasse A bei Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergeräten sowie Geschirrspülern auf 23 Prozent im ersten Halbjahr 2023 (plus 14 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2022). Bei Waschmaschinen lag der Anteil der Energieeffizienzklasse A sogar bei 64 Prozent. "Die Verbraucher entscheiden sich zunehmend für diese energieeffizienten und intelligenten Geräte, um langfristig über den gesamten Lebenszyklus Kosten einzusparen, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Energiepreise", stellt Markus Wagenhäuser, GfK-Experte für Elektrogroßgeräte fest. "Durch das Tracking des Energieverbrauchs mittels Apps eröffnen sich zudem interessante Anwendungsfälle für smarte Haushaltsgeräte." Obwohl Smart-Technologien laut gfknewron Consumer bei Verbrauchern noch nicht zu den wichtigsten Features gehören, wuchs auch in diesem Bereich der Umsatz gegen den allgemeinen Markttrend im ersten Halbjahr um circa 5 Prozent. Geschirrspüler verzeichneten dabei ein bemerkenswertes Umsatzplus von 46 Prozent - mittlerweile ist fast jeder zweite verkaufte Geschirrspüler ein Smart-Gerät.



Großgeräte mit größerer Kapazität besonders gefragt



Ein weiterer Trend auf dem Markt für Elektrogroßgeräte ist die steigende Nachfrage nach Geräten mit größerem Fassungsvermögen. Bei den Kühlgeräten verzeichnete das Segment der Multi-Door-Geräte ein Umsatzwachstum von 15 Prozent und war das einzige Segment, das sowohl beim Absatz als auch beim Umsatz zulegen konnte. Im Umsatz wuchsen auch Waschmaschinen (plus 20 Prozent) und Wärmepumpentrockner mit einem Fassungsvermögen von 9 Kilogramm oder mehr (plus 8 Prozent). Diese Entwicklung spiegelt die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Geräten wider, die ihr Leben zum Beispiel durch die Bewältigung größerer Wäsche- und Lebensmittelmengen einfacher und bequemer machen.



Zur Studie



GfK erhebt in seinen Handelspanels regelmäßig Umsatzdaten in mehr als 70 Ländern weltweit für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Foto, Telekommunikation, Informationstechnologie, Bürogeräte sowie Haushaltsklein- und Haushaltsgroßgeräte. Alle Zahlen gemäß GfK Panelmarkt Deutschland, in Stück und in Euro dargestellt. (Pressemitteilung vom 30.08.2023) (31.08.2023/ac/a/m)





