Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die positive Rendite des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) von Jahresanfang bis Mitte des Jahres kann größtenteils sieben der größten Unternehmen der Welt aus den Sektoren Informationstechnologie, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter zugeschrieben werden, so Jonathan Curtis, Portfolio Manager Franklin Equity Group, Franklin Templeton.



Diese Unternehmen hätten sich nach Auffassung der Experten aufgrund ihrer zahlreichen Merkmale gut entwickelt. Hierzu würden u. a. die soliden Bilanzen, eine attraktive Profitabilität, eine plattformähnliche Dynamik und ihr verstärkter Fokus auf Effizienz in dem aktuellen nachpandemischen Umfeld mit seinen höheren Zinssätzen und der ungewissen gesamtwirtschaftlichen Lage gehören.



Im zweiten Halbjahr würden die Experten das Potenzial für eine größere Marktbreite sehen, denn die Anleger seien wieder zuversichtlich, dass man dem Ende des Zinsstraffungszyklus näher sei und dass das fundamentale Risiko für die Gewinne geringer sein könnte als befürchtet, sofern die Wirtschaftslage Anzeichen einer Stabilisierung zeige. Nach Einschätzung der Experten bestünden für viele Unternehmen Chancen, ihr strukturelles Wachstumspotenzial in diesem Zeitalter von KI und generativer KI zu verbessern. (26.07.2023/ac/a/m)



