- Die SEC habe keine Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts eingelegt, was darauf schließen lasse, dass die Behörde den Antrag von Grayscale ablehnen könnte, allerdings aus anderen Gründen als den bisher in den Antworten der Regulierungsbehörde angegebenen



- Im Fall Grayscale habe die SEC darauf hingewiesen, dass die zuvor gewählte CME-Börse die Aufsicht über den Bitcoin-Fonds nicht mittragen könne, da dort kein Handel stattfinde



- Infolgedessen hätten sowohl Grayscale als auch die anderen 8 der insgesamt 14 Institute, die einen Antrag gestellt hätten, die Kryptowährungsbörse Coinbase, an der Bitcoin gehandelt werde, als "Verwahrstelle" ausgewählt



- Die Aktien von Coinbase (ISIN US19260Q1076 / WKN A2QP7J) (COIN.US) hätten gestern trotz der Bitcoin-Rally mehr als 10% verloren, was die Besorgnis über mögliche Kommentare der SEC in Bezug auf die gemeinsame Aufsicht von Coinbase mit ETF-Emittenten und die Nichtgenehmigung von Vorschlägen geschürt habe. Die SEC befinde sich immer noch in einem Streit mit Coinbase über regulatorische Fragen und den Handel mit digitalen Vermögenswerten auf der Kryptowährungsplattform, die die Behörde als Wertpapiere betrachte.



Die Onchain-Aktivität von Bitcoin-Adressen sei seit der ersten Dezemberhälfte dynamisch zurückgegangen, was historisch gesehen auf eine nachlassende Dynamik der durchgeführten Transaktionen oder auf Zeiten mit nachlassendem Interesse am Kryptowährungsmarkt hinweise. Quelle: XTB Research



Im Wochenchart sei bitcoin über die 2023-Peak-Struktur ausgebrochen. Derzeit werde die Bewegung von der Verkäuferseite getestet, und die Kryptowährung sei wieder unter der 44.000 USD-Marke. Quelle: xStation5 von XTB (03.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin wird mit einem bescheidenen Minus von 1,3% gehandelt und fällt heute auf 44.400 USD zurück, so die Experten von XTB.Auf dem Altcoin-Markt verliere Stepn mit einem Rückgang von fast 12% am stärksten. Gleichzeitig setze der US-Dollar seinen Anstieg fort, der gestern sein bestes Ergebnis seit März 2023 verzeichnet habe, was risikoreiche Anlagen unter Druck setze. Der Kryptomarkt warte auf die Entscheidung der SEC über die ETF-Anträge, nachdem Reuters-Quellen die laufende Woche als wahrscheinlichen Zeitpunkt für die Entscheidung der Regulierungsbehörden genannt hätten. Bislang habe die Behörde jedoch noch keine Informationen zu diesem Thema geliefert.- Die SEC habe bis zum 10. Januar Zeit, die ETF-Anträge von Ark Invest und 21 Shares anzunehmen oder abzulehnen. Die Behörde habe vor einem Gericht in Washington ein Verfahren gegen Grayscale verloren, einen Fonds, der seit Jahren darauf warte, einen GBTC-Fonds in einen Spot-ETF umzuwandeln