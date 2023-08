In den USA sei es gerade einmal für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 0,2% aufwärts gegangen, wohingegen der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der technologielastige NASDAQ 100 Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) jeweils rund 0,3% abgegeben hätten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei um neun Basispunkte auf 4,04% geklettert.



Für Zurückhaltung hätten auch schwächelnde Konjunkturdaten Chinas (der chinesische Einkaufsmanagerindex sei mit 49,3 Punkten im Juli das vierte Mal in Folge unter der kritischen Marke von 50 Punkten geblieben) sowie die bislang eher zögerlich aufgefasste Haltung Pekings bei der Implementierung konjunkturstützender Maßnahmen gesorgt.



An der Wall Street habe sich der Fokus auch auf den ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe gerichtet. Dieser sei zwar im Juli auf 46,4 von 46,0 im Juni gestiegen, habe damit aber die Erwartungen der Analysten von im Schnitt 46,8 verfehlt. Es sei dies auch der neunte Monat in Folge und damit der längste Zeitraum seit der Großen Finanzkrise gewesen, dass der Index unter der Schwelle von 50 geblieben sei, was auf eine Schrumpfung des verarbeitenden Gewerbes hindeute. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen sei in den USA im Juni derweil laut JOLTS-Bericht um 34.000 auf 9,58 Millionen und damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gesunken, was aber dennoch weiterhin auf einen angespannten US-Arbeitsmarkt hindeutet.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen geschlossen im roten Bereich zeigen.

An den Rohstoffmärkten habe Öl gestern eine Verschnaufpause eingelegt, nachdem die Notierungen im Juli deutlich angezogen hätten. So habe sich etwa die Nordseesorte Brent vor dem Hintergrund einer erwarteten Fortsetzung der Fördermengenkürzung der OPEC im Vormonat um satte 12,7% verteuert. Seitens Saudi-Arabien werde etwa erwartet, die freiwillige Produktionskürzung im Ausmaß von einer Million Fass pro Tag um einen Monat auf den September auszuweiten. Bei eingeschränktem Angebot erweise sich die Nachfrage derweil als durchaus robust. So schätze die US-Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), dass der weltweite Durchschnittsverbrauch im Juli bei rekordhohen 102,8 Millionen Fass pro Tag gelegen habe. In den USA habe sich Erdgas (Henry Hub) um rund 3% ermäßigt, während in Europa der TTF-Future für September nach einem festeren Start (+7,5%) um mehr als 4% nachgegeben habe. Gold habe sich gestern um gut 1% "vergünstigt" und notiere heute Morgen etwas höher bei um die 1.945 je Unze. (02.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den Börsen in Europa wurden nach einem starken Lauf im Juli zum gestrigen Monatsbeginn Gewinne mitgenommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für Ernüchterung hätten vereinzelt negativ aufgefasste Zahlenausweise von Unternehmen gesorgt, welche den Druck seitens der Kosteninflation mittlerweile deutlicher zu spüren bekämen. Zu nennen sei hier etwa der deutsche Autobauer BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), der seine Prognose für den Barmittelzufluss im Gesamtjahr nach unten revidiert und eine rückläufige EBIT-Marge (+9,2% in Q2 nach +12,1% in Q1 2023) aufgewiesen habe. Im Sog von BMW (-5,4%) sei es mit den Aktien der Automobilbranche in Europa - bezogen auf den STOXX Europe 600 - um 1,6% nach unten gegangen.