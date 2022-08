Auch in den USA hätten die drei führenden Leitindices allesamt Verluste verzeichnet, wenngleich diese im Vergleich zu ihren europäischen Pendants noch recht glimpflich davongekommen seien. Bereits vor Handelsbeginn habe sich die Stimmung eingetrübt, nachdem die kurz zuvor veröffentlichten Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen von Juli eine Stagnierung dieser verzeichnet hätten. Einer Reuters-Umfrage zufolge hätten Analysten hier zumindest mit einem schwachen Wachstum von 0,1% gerechnet. Hinzugekommen sei noch ein äußerst enttäuschender Quartalsbericht vom Einzelhandelsriesen Target (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT). Nachdem dieser gezwungen sei kräftige Rabatte auf eine Vielzahl von Produkten zu gewähren, um den hohen Lagerbeständen Herr zu werden, habe der Konzern einen Gewinnrückgang von ganzen 90% im Vergleich zum Vorjahresquartal vermeldet - deutlich schlechter als von Analysten erwartet.



Erst mit dem FED-Protokoll der Sitzung vom 26. bis 27. Juli, welches gegen Ende des Handelsgeschehens veröffentlicht worden sei, sei wieder etwas Optimismus an die Börsen zurückgekehrt. Es habe sich zwar noch keine Präferenz bezüglich des Ausmaßes des nächsten Zinsschrittes ableiten lassen, allerdings sei das Protokoll von vielen Marktteilnehmern so gedeutet worden, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen bald abschwächen könnte. So hätten es der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zumindest einen Teil ihrer Verluste wettzumachen vermocht, hätten aber allesamt dennoch deutlich unter ihren Vortagesniveaus geschlossen.



Asiens Aktienmärkte hätten sich dem getrübten Stimmungsbild ihrer westlichen Pendants nicht entziehen können und würden am heutigen Morgen mehrheitlich schwächer notieren.



Im Rohstoffbereich habe der Ölpreis, nachdem dieser den tiefsten Stand seit Februar erreicht habe, wieder etwas an Boden gewinnen können. Grund hierfür sei ein unerwartet starker Rückgang der US-Rohöllagerbestände. Diese hätten sich nach Angaben der Energiebehörde EIA um 7,1 Mio. Fass in der Woche zum 12. August verringert. Laut einer Reuters-Umfrage hätten Analysten hier lediglich mit einem Rückgang von 275 Tsd. Fass gerechnet. Indes setze sich der Abwärtstrend bei Gold fort. Das Edelmetall sei aufgrund der steigenden Anleiherenditen unter Druck geraten. Bei den bekanntesten Vertretern des "digitalen Goldes", sprich Bitcoin & Co., hätten sich in den letzten 24 Stunden keine nennenswerten Kursbewegungen abgezeichnet. (18.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An Europas Aktienmärkten kam es gestern mehrheitlich zu Gewinnmitnahmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach einem guten Start in die Woche hätten viele Anleger ihre Chance genutzt, die Gewinne des vergangenen Monats ins Trockene zu bringen. Sowohl der marktbreite EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hätten das Handelsparkett mit deutlichen Abschlägen verlassen. Sektorseitig seien mit einem Minus von 3% vor allem Immobilien-Titel unter die Räder geraten.