Wien (www.aktiencheck.de) - Belastet von neuerlichen Gewinnmitnahmen zeigten sich am Freitag die Aktien des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) hätten hingegen üppige 4,7% zugelegt. Der Industriekonzern habe am Freitag seine Wasserstoff-Tochter Nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) erfolgreich an die Börse gebracht. Der Kurs des Dortmunder Unternehmens sei zum Schluss mit EUR 23,52 deutlich über den Ausgabepreis von EUR 20 gestiegen.In den USA seien die Blicke wie schon am Vortag unter anderem auf Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) gerichtet gewesen. Grund sei die unter dem Namen Threads gestartete Konkurrenz-App zum Kurznachrichtendienst Twitter. Die komme laut Meta-Chef Mark Zuckerberg schon nach kurzer Zeit auf 70 Millionen Nutzer. Twitter drohe nun dem Facebook-Konzern laut einem Medienbericht mit einer Klage. Meta-Aktien hätten sich davon wenig beeindruckt gezeigt, sie hätten leicht nachgegeben. (10.07.2023/ac/a/m)