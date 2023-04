New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen besonders wichtige Unternehmensergebnisse für das erste Quartal an, so die Analysten von Postbank Research. S&P 500 die Quartalszahlen, einschließlich bekannter Technologie-Schwergewichte, sowie über 20% der Marktkapitalisierung des STOXX Europe 600 berichten. Von den 62 S&P 500-Unternehmen, die bisher die Ergebnisse für Q1 2023 bekannt gegeben hätten, hätten 79% die Erwartungen übertroffen. An der Spitze lägen die Sektoren zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter; aggregiert hätten die Gewinne um 6,0% über den Erwartungen gelegen. Der Konsens prognostiziere derzeit für Q1 einen Rückgang der Gewinne des S&P 500 um 6,5% ggü. Vj., bei einem Umsatzwachstum von 2,0%.In Europa hätten bisher 32 STOXX Europe 600-Unternehmen Zahlen für das erste Quartal 2023 gemeldet, von denen 60% die Erwartungen übertroffen hätten. Die Konsensprognosen würden aktuell von einem Rückgang der Gewinne des STOXX Europe 600 auf aggregierter Basis um 2,5% ggü. Vj. in Q1 2023 ausgehen, bei einem Umsatzwachstum von 2,5%.Bisher sei es ein recht ermutigender Start in die Berichtssaison des ersten Quartals gewesen: Die EPS-Beat-Ratios hätten auf beiden Seiten des Atlantiks über den 10-Jahres-Durchschnittswerten gelegen. (Ausgabe vom 24.04.2023) (25.04.2023/ac/a/m)