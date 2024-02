Umsatz: 47,18 Mrd. USD gegenüber einer Prognose von 51,2 Mrd. USD

Vorgelagert: 1,59 Mrd. USD gegenüber einer Prognose von 4,55 Mrd. USD

Nachgelagerte Bereiche: 1,15 Mrd. USD gegenüber Prognosen von 1,03 Mrd. USD

Gewinn pro Aktie (EPS): 3,45 USD gegenüber einer Prognose von 3,22 USD

EPS für das Gesamtjahr 2023 von 13,13 USD gegenüber 18,83 USD im Jahr 2022 (36,54 Mrd. USD)



Das Unternehmen habe beschlossen, seine Quartalsdividende um 7,9% auf 1,63 USD pro Aktie zu erhöhen, was auf eine höhere Öl- und Gasproduktion zurückzuführen sei.



Kommentare:



2023 seien deutlich niedrigere Raffineriegewinne (gegenüber dem Rekordjahr 2022) und höhere Kosten verzeichnet worden. Trotz der verzögerten Expansion und des geringeren Gewinns im Jahresvergleich habe Chevron 2023 in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden einen Rekordbetrag von 26,3 Mrd. USD an die Anleger ausgeschüttet.



Gewinn im 4. Quartal 2023 gegenüber 2022 um 18% gesunken (auf 6,45 Mrd. USD), aber Unternehmen profitiere von höherem Produktionsvolumen im Zusammenhang mit Ölakquisitionen und Schiefergasproduktion (Volumen im Permian Basin um 10% höher als im Vorjahr, obwohl niedrigere Preise und f/x-Effekte den Gewinn trotz höherer Produktion schmälern würden).



Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC), ein Maß für die Unternehmensleistung, sei im letzten Quartal 2023 auf 5,1% gefallen, verglichen mit 14,2% im dritten Quartal, was zeige, dass der saisonale Anstieg der Öl- und Gaspreise einen wesentlichen Einfluss auf das Geschäft von Chevron habe.



Darüber hinaus hätten Produktionsverzögerungen und Wartungsarbeiten an einem großen Ölerweiterungsprojekt in Kasachstan das Unternehmen dazu veranlasst, zuzugeben, dass es sein Potenzial nicht zu 100% ausschöpfe. Es werde erwartet, dass die Produktion in Kasachstan in diesem Jahr aufgrund von Wartungsarbeiten um 50.000 Barrel pro Tag zurückgehen werde.



Durch Übernahmen und höhere Investitionen in den USA seien die Investitionsausgaben um 32% auf 15,8 Mrd. USD. gestiegen. (02.02.2024/ac/a/m)



Exxon Mobil

Gewinn pro Aktie 2,48 USD (Prognose 2,21 USD)

Umsatzerlöse: 84,34 Milliarden USD (Prognose: 85,23 Milliarden USD)

Kommentare:

Die Experten von XTB würden niedrigere Volumina in Q1 aufgrund des Ausbleibens einer günstigen Auswirkung von Wertberichtigungen in Q4 prognostizieren, was teilweise durch beschleunigte Entwicklungsarbeiten im Bergbausegment ausgeglichen werde.

Der freie Cashflow sei im 4. Quartal um 35% auf 7,97 Mrd. USD zurückgegangen, habe aber den FactSet-Konsens von 7,77 Mrd. USD übertroffen.

Chevron

Der zweitgrößte Ölproduzent in den USA habe die Erwartungen für den Nettogewinn übertroffen, aber der Umsatz mit einem Rückgang von 40% im Vergleich zum Vorjahr enttäuscht. Die Aktien seien nach den Ergebnissen flach gehandelt worden.