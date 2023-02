flatexDEGIRO (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) habe seinen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt - der Nettogewinn sei binnen Jahresfrist von EUR 52 Mio. auf EUR 106 Mio. gestiegen. 2022 seien bei dem Frankfurter Unternehmen über 460.000 neue Kundenkonten eröffnet worden, was zu einem Gesamtkundenstamm von 2,4 Mio. geführt habe. Dennoch sei die Zahl der abgewickelten Transaktionen um rund 26% auf 67 Mio. gesunken. Die Aktien seien gestern nach Ergebnisveröffentlichung im zeitlich ausgeweiteten Handel auf Tradegate um 9,8% nach oben geklettert.



Im Kampf um die technologische Führung bei Künstlicher Intelligenz solle neben Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) (ChatGPT), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) (Bard) und Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) (LLaMA ) nun auch Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) mit in den Ring steigen. Der weltgrößte Videospiele-Anbieter solle hierzu ein Entwicklungs-Team zusammengestellt haben, welches den KIs der großen US-Konzerne Konkurrenz machen wolle.



Die Aktien von Seagen (ISIN: US81181C1045, WKN: A2QFAQ, Ticker-Symbol: SGT, NASDAQ-Symbol: SGEN) seien dank Übernahmefantasie um 10,4% nach oben gesprungen. Laut einem Medien-Bericht sei der Pharmakonzern Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (-2,3%) an einer Übernahme des auf Krebs-Antikörper spezialisierten Biotechunternehmens interessiert. (28.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) waren im gestrigen Handel durchaus gefragt: Der US-Elektroautobauer beschäftigt in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin inzwischen mehr als 10.000 Mitarbeiter, wobei laut dem Unternehmen pro Woche derzeit ca. 4.000 Autos gebaut werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das seien rund 200.000 im Jahr. Das Ziel der ersten Ausbauphase sei damit allerdings noch nicht erreicht: Tesla habe sich in Grünheide vorgenommen mit rund 12.000 Mitarbeitern eine halbe Million Autos im Jahr zu produzieren. Die Aktien seien um 5,5% gestiegen.