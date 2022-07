Neben dem allgemein schwierigen Umfeld für De-SPACs dürfte auch der Rivale Shutterstock als Euphorie-Bremse gewirkt haben. Die Aktie des Mediendienstes habe im laufenden Jahr rund 46 Prozent nachgegeben. Das 2022er KUV sei damit auf 2,6 gesunken. Im Vergleich dazu sei Getty mit einem KUV von 4,9 deutlich teurer.



Der Zeitpunkt für das Börsen-Comeback von Getty sei denkbar ungünstig, denn zusätzlich dürften die Rezessionssorgen die Ausgaben von Unternehmen für Bilder und Videos beschneiden. Zudem sollten die Einnahmen aus dem SPAC-Deal vor allem zur Schuldentilgung und nicht für Wachstum eingesetzt werden.



DER AKTIONÄR bleibt bei Getty Images an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 25.07.2022)



Kurzprofil Getty Images, Inc.:



Getty Images wurde im Jahr 1995 vom Milliardenerben Mark Getty und Jonathan Klein gegründet und zählt zu den größten Bildagenturen weltweit. Ihre Zentrale befindet sich in Seattle, Washington, die europäische Geschäftsstelle in London, die deutsche Niederlassung in München. (25.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getty Images feiert Börsen-Comeback - AktienanalyseBenjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt die US-amerikanische Bildagentur Getty Images, Inc. unter die Lupe.Getty Images feiere am Montag sein Comeback an der Börse. Der Mediendienst kehre über die Fusion mit der Mantelgesellschaft CC Neuberger Principal Holdings II zurück aufs Parkett. Der Deal falle jedoch fast eine halbe Milliarde Dollar kleiner aus als geplant. Das dürfte zum Teil auch an der Performance der Konkurrenz liegen.Nachdem die SPAC-Aktionäre der Fusion vergangene Woche zugestimmt hätten, starte Getty am Montag an der New York Stock Exchange in den Handel. Die Papiere von CC Neuberger Principal Holdings II hätten sich in den letzten Monaten wieder der Zehn-Dollar-Marke angenähert, seien aber zum Stichtag der Rückgabefrist auf unter acht Dollar gefallen. Am Freitag seien sie bei 9,35 Dollar aus dem Handel gegangen.