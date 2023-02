Nach einem starken Auftakt von sowohl dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) als auch DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten sich diese im weiteren Handelsverlauf mit Abgabedruck konfrontiert gesehen. Während der deutsche Leitindex das Gros seiner anfänglichen Gewinne zu verteidigen gewusst habe, habe der EURO STOXX 50 diese bis zur Schlussglocke zur Gänze wieder abgegeben. Und das, obwohl dieser gegen Ende noch einmal kräftigen Rückenwind durch die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) erhalten habe. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hingegen habe sein Plus sukzessive ausgebaut und sich mit +1,39% als klarer Sieger des Tages entpuppt.



Im Gegensatz zu Europa sei die Stimmung an der Wall Street von Beginn an eingetrübt gewesen, unter anderem aufgrund der "hawkishen" Kommentare des Chefs der New Yorker FED, John Williams. Dieser habe davon gesprochen, dass die US-Notenbank möglicherweise noch über mehrere Jahre hinweg eine restriktive Geldpolitik beibehalten müsse. Vor diesem Hintergrund hätten das Dreiergespann bestehend aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), DJIA (ISIN: US2605661048 ,WKN: 969420) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) das Handelsparkett allesamt mit Abschlägen verlassen, wobei letzterer die rote Laterne mit einem Minus von 1,83% innegehalten habe. Abgesehen von den zuvor erwähnten Kommentaren sei hier der Kursrutsch des Google-Mutterkonzerns Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in Höhe von 7,7% maßgeblich gewesen.



Im Rohstoffbereich habe der Ölpreis - so makaber es auch klingen möge - von der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei profitiert, da somit ein für den Transport wichtiger Hafen zeitweise ausgefallen sei. Ein Fass der Nordseesorte Brent werde aktuell für rund USD 85 gehandelt. Sowohl Gold als auch der Bitcoin würden sich in den letzten 24 Stunden nahezu unverändert präsentieren.



Am heutigen Morgen würden sich Asiens Leitindices den negativen Vorgaben aus den USA entziehen und mehrheitlich in positivem Terrain notieren. Indes würden die vorbörslichen Indikationen für Europa einen freundlichen Handelsbeginn signalisieren. Mit einem weiteren datenarmen Tag würden heute alle Augen auf die nun auf Hochtouren laufende Berichtssaison gerichtet sein. Dabei würden unter anderem Größen wie AbbVie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV), L’Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) und Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) Einblicke in ihre jüngsten Zahlenwerke gewähren. (09.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ganz im Gegensatz zu dem regelrechten makroökonomischen Überfluss aus der Vorwoche, geht es in dieser vergleichsweise ruhig zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So seien am gestrigen Handelstag keine nennenswerten Datenveröffentlichungen auf der Agenda gewesen, womit das Marktgeschehen sowohl in Europa als auch den USA primär durch Unternehmensnachrichten getrieben gewesen sei.