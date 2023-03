Die Kombination aus Innovation und steigender Nachfrage habe dazu beigetragen, die Umsatzzahlen des Sektors zu steigern. 2021 habe der Umsatz mit Blockbuster-Biotech-Medikamenten 400 Mrd. USD überstiegen und sei damit 70-mal so hoch gewesen wie vor etwa zwei Jahrzehnten. (Als Blockbuster gelte ein Medikament mit einem Jahresumsatz von 1 Milliarde USD oder mehr.) COVID-19-Produkte hätten 75 Mrd. USD zum Gesamtumsatz des Jahres beigetragen und das, obwohl es diesen Markt vor drei Jahren noch nicht gegeben habe.



Corona sei nicht der einzige neue Markt, der sich in jüngster Zeit im Gesundheitswesen entwickelt habe. In den USA sei Medicare Advantage - eine privatwirtschaftliche Alternative zu Medicare, dem staatlichen Versicherungsprogramm für ältere Menschen - eines der am schnellsten wachsenden Versicherungssegmente. Die Experten würden erwarten, dass die Zahl der Versicherten von 48% aller Medicare-Teilnehmer 2022 auf 61% in den nächsten zehn Jahren steigen werde. Darüber hinaus entstünden Unternehmen, die wertbasierte Systeme und technologiegestützte Instrumente entwickeln würden. Rund 5 Mrd. EUR an Venture Capital hätten europäische Health-Tech-Unternehmen im vergangenen Jahr eingeworben und damit den Rekord von 2021 (5,2 Mrd. EUR) nur knapp verfehlt - eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenke, dass die Kapitalmärkte 2022 ins Stocken geraten seien.



Die Arzneimittelforschung konzentriere sich nicht mehr nur auf Krebs (der seit Jahren den Großteil der F&E-Ausgaben in der Biopharmazie ausmache), sondern auch auf andere große Krankheitsgebiete. Im vergangenen Jahr sei in klinischen Versuchen ein Medikament zur Behandlung von Fettleibigkeit getestet worden, das eine Gewichtsabnahme von bis zu 22,5% ermögliche - ein Wert, der bisher nur durch eine Operation habe erreicht werden können. Sollte das Medikament zugelassen werden, könnte es einen beträchtlichen Endmarkt erreichen: 2020 seien schätzungsweise 770 Millionen Erwachsene weltweit übergewichtig oder fettleibig gewesen, und diese Zahl könnte bis 2030 auf über eine Milliarde ansteigen.



Für Alzheimer gebe es ein neues Medikament namens Leqembi, das die Geschwindigkeit des kognitiven Abbaus in den frühen Stadien der Krankheit verlangsamen könne. (Das Medikament sei im Januar 2023 von der FDA zugelassen worden und werde derzeit von der EMA geprüft.) Leqembi gehöre zu einer neuen Arzneimittelgruppe, die auf die Pathophysiologie von Alzheimer abzielen würden. Es gebe den rund 55 Millionen Demenzkranken weltweit Hoffnung. Das Medikament sei eines von zahlreichen klinischen Erfolgen 2022 gewesen und schaffe die Voraussetzungen für eine potenzielle Flut von Arzneimitteleinführungen 2023: Insgesamt stünden im kommenden Jahr 75 Wirkstoffe zur Prüfung durch die FDA an.



Auch Wachstumstreiber würden Risiken bergen. Untersuchungen würden zeigen, dass 90% der Wirkstoffe, die in klinischen Studien am Menschen getestet würden, nie auf den Markt kämen. Bei denjenigen, die es schaffen, über- oder unterschätzen die Anleger unserer Erfahrung nach in 90% der Fälle das kommerzielle Potenzial eines Produkts, so die Experten von Janus Henderson Investors. Dies könne zu starken Kursschwankungen führen. In den letzten zehn Jahren sei der Unterschied zwischen den Aktien mit der besten und denjenigen mit der schlechtesten Performance im Gesundheitswesen der größte aller Branchen gewesen.



Doch 2022, als steigende Zinsen die Märkte belastet hätten, habe der Gesundheitssektor besser abgeschnitten als die breiten Aktienindices. Dies sei keine Ausnahme gewesen. Der Gesundheitssektor habe seit 2000 im Durchschnitt nur 47% der Marktrückgänge von 15% oder mehr mitgemacht. Dies sei größtenteils den großen Krankenversicherungs- und Pharmaunternehmen zu verdanken, da diese Unternehmen über eine stabile Nachfrage und eine starke Preissetzungsmacht verfügen würden - unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld.



Gleichzeitig seien Anleger in den letzten Monaten zunehmend bereit gewesen, Innovationen zu honorieren. Einige Aktien hätten aufgrund positiver Nachrichten erhebliche Kursgewinne verzeichnet (100% und mehr). Attraktive Bewertungen würden dazu beitragen, dass solche Renditen möglich seien. Das voraussichtliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Gesundheitssektors liege unter seinem langfristigen Durchschnitt, während Hunderte von Biotech-Unternehmen für weniger als den Barwert in ihren Bilanzen gehandelt würden. Niedrige Bewertungen hätten auch das Interesse der großen Biopharma-Unternehmen geweckt, und im vergangenen Jahr seien mehrere Fusionen und Übernahmen mit Aufschlägen von mehr als 100% angekündigt worden. Da einige Biopharmaunternehmen in diesem Jahrzehnt mit erheblichen Patentverlusten konfrontiert sein werden, gehen die Experten von Janus Henderson Investors davon aus, dass bis 2023 weitere Übernahmen folgen könnten.



Der Gesundheitssektor stehe vor einer Reihe von Herausforderungen: Einige Werte könnten durch Arbeitskräftemangel, Regulierung und rückläufige Corona-Umsätze belastet werden. Die Experten von Janus Henderson Investors sind jedoch der Ansicht, dass die langfristigen Aussichten des Sektors jeden kurzfristigen Gegenwind mehr als wettmachen. Die Chancen auf unkorrelierte Renditen bei gleichzeitigem Nutzen für die Patienten würden immer größer. (15.03.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Dank der anhaltenden Nachfrage nach medizinischer Versorgung kann sich der Gesundheitssektor vor allem durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktrückgängen auszeichnen, so Andy Acker, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors.So auch 2022, als der MSCI World Health Care IndexSM eine Rendite von -5,4% erzielt habe, während der MSCI World IndexSM um -17,7% zurückgegangen sei. Gleichzeitig wachse der Sektor zunehmend schnell und biete Investoren eine weitere Möglichkeit, ihre Renditen zu diversifizieren.In den letzten beiden Jahrzehnten seien neue Methoden zur gezielten Behandlung von Krankheiten durch Fortschritte bei der Genomsequenzierung und anderen biomedizinischen Verfahren entwickelt worden. Viele dieser Methoden - von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und Gentherapien bis hin zur Fernüberwachung des Blutzuckerspiegels - könnten die Patientenversorgung erheblich verbessern. In einigen Fällen könnten sie sogar die Behandlung seltener Krankheiten ermöglichen, die bisher als unheilbar gegolten hätten. Ein Beispiel sei die Spinale Muskelatrophie (SMA). Diese Erbkrankheit trete meist bei Kleinkindern auf und führe zu einem Verlust von Muskelkraft und Beweglichkeit. Jahrzehntelang hätten Behandlungen nur die Symptome lindern können, und die durchschnittliche Lebenserwartung von schwer erkrankten Säuglingen habe bei weniger als zwei Jahren gelegen. 2016 sei jedoch die erste krankheitsmodifizierende SMA-Therapie von den Behörden zugelassen worden, gefolgt von einer Gentherapie im Jahr 2019. Beide würden helfen, das bei SMA fehlende Protein zu ersetzen, was die motorischen Fähigkeiten und die Überlebenschancen der Patienten verbessere.Zur Förderung derartiger Entwicklungen hätten die Gesetzgeber die Zulassungsverfahren für Arzneimittel mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf beschleunigt. Das Ergebnis sei ein starker Anstieg der Zulassungen neuer Medikamente. Zwischen 2018 und 2022 habe die Food and Drug Administration (FDA) fast 250 neue Medikamente genehmigt - das seien 100% mehr als vor 15 Jahren. Im selben Fünfjahreszeitraum habe die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) mehr als 200 Therapien zugelassen.Ein weiterer wichtiger Faktor sei die alternde Bevölkerung. 2050 würden etwa 16% der Weltbevölkerung über 65 Jahre alt sein. Diese Altersgruppe gebe in der Regel etwa dreimal so viel für die Gesundheitsversorgung aus wie jüngere Menschen. In vielen einkommensstarken Regionen sei die Überalterung der Bevölkerung sogar noch extremer. 2020 seien in Japan 28% der Bevölkerung 65 Jahre oder älter gewesen; dieser Prozentsatz werde bis 2060 voraussichtlich auf 38% ansteigen. Prognosen zufolge werde der Anteil älterer Menschen in Europa 2050 bei 28,5% liegen. Zwar könnten Technologie und andere Hilfsmittel helfen, die Kosten zu begrenzen, doch die Ausgaben für die medizinische Versorgung würden zweifelsohne steigen. In Europa beispielsweise seien die Gesamtausgaben für das Gesundheitswesen zwischen 2012 und 2020 um 24% gestiegen.