Bonn (www.aktiencheck.de) - In den USA und Europa gehörte das Gesundheitswesen in diesem Jahr zu den Sektoren mit besserer Performance, da die Anleger angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung nach Ertragsstabilität suchten, so die Analysten von Postbank Research.



Angesichts der globalen Demografie, der zahlreichen Innovationen in der Pipeline und der Zunahme von ESG-Investitionen (insbesondere nach der Pandemie) würden die Analysten von Postbank Research erwarten, dass das Wachstum der weltweiten Gesundheitsausgaben in den kommenden Jahren das globale Wirtschaftswachstum übertreffen werde. Die Bewertungen der US-amerikanischen und europäischen Gesundheitstitel lägen derzeit unter den langfristigen Mittelwerten, seien aber im Vergleich zum Gesamtmarkt immer noch etwas teuer. Sollte es jedoch zu einer Rezession kommen, könnte der Gesundheitssektor weiterhin überdurchschnittlich abschneiden, da sich seine Gewinne in einer solchen Situation als robuster erweisen sollten.



Der Gesundheitssektor profitiere von strukturell positiven Einflüssen und könnte sich in rezessiven Phasen als robust erweisen. (10.10.2022/ac/a/m)





