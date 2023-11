Unternehmen, die Life-Science-Instrumente und -Dienstleistungen anböten, hätten während der Pandemie einen sprunghaften Nachfrageanstieg verzeichnet. Der Grund: Die Forschung und Entwicklung für Corona-Impfstoffe und -Therapeutika hätten stark zugenommen und der Diagnosebedarf sei gestiegen. Durch Unterbrechungen in der Versorgungskette hätten viele Biopharmaunternehmen Komponenten für die Arzneimittelherstellung doppelt bestellen müssen, um Engpässen vorzubeugen, was den Umsatz mit sogenannten Bioprocessing-Produkten in die Höhe getrieben habe.



Mit Abklingen der Pandemie hätten sich diese Nachfragetrends 2023 normalisiert. Anleger hätten sich jedoch Sorgen über die Dauer der Abschwächung gemacht, insbesondere vor dem Hintergrund von Finanzierungsengpässen in der Biotechnologie bei angespannten Kapitalmärkten. Die schleppende Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft und die Unsicherheit über die Änderungen der Arzneimittelpreise im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) 2022 hätten den Pessimismus noch verstärkt.



Die Experten würden den Ausverkauf für übertrieben halten. Die meisten Unternehmen würden erwarten, dass die schlimmste Phase des Lagerabbaus in der Biotechnologie hinter uns liege (oder in den kommenden Monaten seinen Tiefpunkt erreichen werde), und langfristig würden die Experten keine Anzeichen für einen dauerhaften Rückgang der pharmazeutischen F&E-Ausgaben aufgrund des IRA sehen. China plane außerdem den Aufbau einer eigenen Biotech-Industrie über mehrere Jahre hinweg, unabhängig von kurzfristigen konjunkturellen Herausforderungen. In der Zwischenzeit hätten die Unternehmen ihre Kostenstrukturen an das aktuelle Umfeld angepasst, was ab 2024 zu einer Steigerung der Margen führen dürfte.



Während die Aktien von Medizinprodukten 2022 hinter dem Sektor zurückgeblieben seien, seien sie in der ersten Jahreshälfte 2023 stark gestartet, als der Nachholbedarf bei Routineeingriffen und anderen Behandlungen endlich habe gedeckt werden können. Seitdem hätten jedoch viele der Aktien ihre Kursgewinne wieder eingebüßt und ihre Bewertungen seien stark gesunken. Der Schuldige: die neue Medikamentenklasse zur Gewichtsreduzierung, die sogenannten GLP-1-Agonisten.



GLP-1 hätten bei Patienten nachweislich zu einer beispiellosen Gewichtsabnahme geführt (etwa 15% bis 20%). Eine bahnbrechende Studie vom August habe gezeigt, dass ein GLP-1, Wegovy, auch das relative Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall um 20% verringere. Durch diese und andere Studien hätten Anleger befürchtet, dass GLP-1 den Bedarf an Medikamenten für mehrere große und verwandte Krankheitskategorien wie Diabetes, Schlafapnoe, Herzerkrankungen und Orthopädie überflüssig machen könnte.



Der Markt für GLP-1-Medikamente könnte bei den gegenwärtigen Trends sicherlich beträchtlich sein und bis 2032 einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Gleichzeitig bleibe aber auch vieles ungewiss. Die klinische Forschung sei noch nicht abgeschlossen, und es gebe immer noch Fragen zu den Kosten, der Kostenerstattung und der Bereitschaft der Patienten, die Behandlung in der derzeitigen Form, d. h. als einmal wöchentlich zu injizierende Arzneimittel, durchzuhalten.



Darüber hinaus könnte es Jahrzehnte dauern, bis sich die Nachfragekurve für medizintechnische Verfahren umkehre. So sei es beispielsweise unwahrscheinlich, dass ein übergewichtiger 60-Jähriger mit Arthrose durch ein heute verschriebenes GLP-1 auf eine Knieoperation verzichten könne, da Arthrose weitgehend irreversibel sei.



Außerdem sei Medizin selten binär. Statine beispielsweise würden zur Verringerung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen, hätten aber den Bedarf an Herzgeräten nicht wesentlich verringert. Und in einigen Fällen könnte GLP-1 die Industrie sogar ankurbeln: 10% der orthopädischen Eingriffe könnten nicht durchgeführt werden, weil der Body-Mass-Index eines Patienten zu hoch sei. Darüber hinaus sei die Nachfrage nach Medizinprodukten stark altersabhängig. Wenn GLP-1 also dazu beitrage, dass die Menschen länger leben würden, könnte dies letztlich ein positiver Faktor für die Branche sein.



Dennoch könnten die Aktien von Medizinprodukten in nächster Zeit eine gewisse Volatilität aufweisen, da GLP-1 weiterhin diskutiert werde. Die Experten würden glauben, dass dies eine Chance für langfristige Anleger sein könnte, die die Unruhe ausblenden und von Bewertungen profitieren könnten. Die Bewertungen würden nach Erachten der Experten die reflexartige Reaktion des Marktes und nicht die angemessenen Aussichten für den Sektor widerspiegeln. (21.11.2023/ac/a/m)





