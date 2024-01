Arzneimittel zur Adipositas-Behandlung seien in der Vergangenheit oft von Sicherheitsbedenken und Marktrücknahmen überschattet gewesen, denn frühere therapeutische Optionen hätten Nebenwirkungen und eine geringe Rezeptorspezifität aufgewiesen, zu einer Aktivierung von Dopaminersatz und somit zu Sucht sowie zu Verhaltensnebenwirkungen geführt. Das habe zu Skepsis gegenüber therapeutischen Optionen geführt. Ansätze, die auf Änderungen der Lebensweise basieren würden, hätten sich für nachhaltigen Gewichtsverlust dagegen oft als unzureichend erwiesen.



Nach 100 Jahren voller gescheiterer Bemühungen erleben wir mit der Zulassung einer neuen Arzneimittelklasse, die auf das Glukagon-ähnliche Peptid-1 (GLP-1) abzielt, nun endlich einen echten Wandel, so die Experten von Candriam. Zum ersten Mal überhaupt stünden wirksame Medikamente zur Gewichtsabnahme zur Verfügung, die relativ verträglich seien, nachdem sie sich bereits als Diabetes-Medikamente bewährt hätten.



Angesichts der positiven Ergebnisdaten zu Co-Morbiditäten wachse unter den privatwirtschaftlichen Versicherungsunternehmen und den staatlichen Versicherungsträgern die Zahl jener, die eine Kostenübernahme befürworten würden. Im klinischen und regulatorischen Umfeld liege der Schwerpunkt auf der Sicherheit sowie auf greifbaren Endpunkten wie kardiovaskulären Ereignissen und Mortalität - und die GLP-1-Therapien hätten ihre Wirksamkeit bisher beweisen können.



Angesichts dieser Aussichten seien einige Teilsektoren der Gesundheitsbranche jedoch unter Druck geraten: Anleger würden befürchten, dass mit der Verbesserung der öffentlichen Gesundheit die Nachfrage nach kardiovaskulären Geräten oder orthopädischen Implantaten sinken könnte. Nach Meinung der Experten seien GLP-1-Medikamente wirksam und würden einen großen Fortschritt bei der Behandlung von Adipositas markieren. Gleichzeitig scheine es übertrieben, Medizintechnikunternehmen den Untergang zu prophezeien, da kardiovaskuläre und andere Probleme vielfältige Ursachen hätten und auch das Ergebnis jahrzehntelangen Übergewichts seien. Daher würden die Experten hier eine Kaufgelegenheit für die betroffenen MedTech-Unternehmen sehen.



Darüber hinaus seien stark adipöse Patienten von bestimmten Operationen ausgeschlossen. Einen weniger extremen Body-Mass-Index (BMI) zu erlangen, könnte es diesen Patienten ermöglichen, beispielsweise eine künstliche Hüfte zu erhalten. Folglich könnten sich die Ergebnisse von GLP-1 auch positiv auf Medizintechnikunternehmen auswirken. Bei näherer Betrachtung der Einzelheiten aus der Ergebnisstudie von Novo Nordisk zeige sich, dass der gesundheitliche Nutzen für US-Patienten weniger ausgeprägt gewesen sei. Die genauen Gründe dafür seien noch nicht geklärt, stünden aber möglicherweise in Verbindung mit den sehr hohen BMI-Ausgangswerten bei Studienbeginn. Auch hier scheine die Annahme übertrieben, dass kardiovaskuläre und andere Erkrankungen verschwinden würden, wie einige Reaktionen am Aktienmarkt vermuten lassen würden.



Angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA (sowie der Neuwahl einiger Sitze im Kongress) bestehe Sorge wegen negativer Rhetorik in Bezug auf den Kostenaspekt des Gesundheitssektors - ein Thema von eindeutiger Relevanz. Die Experten würden von dieser Seite diesmal allerdings keine unangenehmen Überraschungen erwarten: Bei den diesjährigen Wahlen gehe es eher um den internationalen Handel, die Sicherheit und allgemeine soziale und gesellschaftliche Fragen. Das Gesundheitswesen dagegen scheine dieses Mal nicht im Zentrum des Gefechts zu stehen. Dies bedeute allerdings nicht, dass die Gesundheitskosten im Allgemeinen nicht im Mittelpunkt stünden.



Der von Präsident Biden 2022 unterzeichnete Inflation Reduction Act enthalte auch Bestimmungen für Medicare. Im Rahmen dieses Gesetzes könnten die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), eine staatliche Behörde, die das Medicare-Programm und andere ähnliche Programme verwalte, nun die Preise von Arzneimitteln aushandeln, um diese zu senken. Für Preisverhandlungen zugelassen seien dabei Markenmedikamente oder Biologika ohne Generika beziehungsweise Biosimilars, die je nach Medikamententyp erst teilnahmeberechtigt seien, nachdem sie bereits 9-13 Jahre lang auf dem Markt gewesen seien. Die Wirkung des Plans dürfte allerdings begrenzt sein: Medikamentenhersteller seien ohnehin bereits mit dem Verlust der Exklusivität oder mit Patentklippen konfrontiert. Daher sei der Schutz von 12 Jahren für Biologicals, der im Biden-Plan angeboten werde, sowieso nahe am effektiven Patentschutz nach Beginn der Vermarktung, den ein neues Medikament de facto genieße.



Darüber hinaus seien bestimmte Arten von Medikamenten von Preisverhandlungen ausgeschlossen. Das gelte beispielsweise für Arzneimittel für seltene Krankheiten, für Arzneimittel, für die Generika oder Biosimilars verfügbar seien, oder auch für Arzneimittel von Kleinunternehmen aus dem Bereich der Biotechnologie.



Die genauen Auswirkungen des Plans würden ungewiss bleiben, unter anderem aufgrund von Unklarheiten in der Verhandlungssprache und anhängigen Gerichtsverfahren in Pharma-Angelegenheiten. Hinzu komme: Angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen sei die Umsetzung selbst dieses Plans im Jahr 2026 alles andere als sicher.



Trotz der guten Aussichten werde zu Beginn des Jahres 2024 nach wie vor große Unsicherheit herrschen. Die Anleger im Gesundheitssektor würden bei der Auswahl ihrer Aktien und der Zusammenstellung ihrer Portfolios erneut solides Urteilsvermögen beweisen und gründliche Analysen vornehmen müssen. Die Experten seien überzeugt: Innovation und Unternehmen, die den nächsten Durchbruch in der Arzneimittelentwicklung schaffen würden, würden den besten Schutz gegen jede politische Einmischung bieten. In den USA werde Innovation stets belohnt. Und tatsächlich schütze der Plan von Joe Biden die Innovationstätigkeit, indem er neu zugelassene Arzneimittel für einen beträchtlichen Zeitraum von jeder Preisverhandlung ausschließe. So werde sichergestellt, dass die Unternehmen, die die Innovationen hervorbringen und vorantreiben würden, Wahrnehmung erlangen würden.



Die Experten würden davon ausgehen, dass der Gesundheitssektor im Jahr 2024 mehr Widerstandskraft zeigen werde. (09.01.2024/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2023 war für Anleger des Gesundheitssektors eher enttäuschend. Doch der Gegenwind dürfte sich im neuen Jahr wieder legen - und es gibt sogar Faktoren, die die Branche zu einem vielversprechenden Investment machen, so Rudi van den Eynde, Head of Thematic Global Equity Management bei Candriam.Das Gesundheitswesen gelte in der Regel als defensiver Sektor, der stabiles, sequenzielles Wachstum liefere. Jedoch hätten im vergangenen Jahr viele ungünstige Faktoren dazu beigetragen, dass die Performance unterdurchschnittlich ausgefallen sei. Neben allgemeinen Problemen wie Inflation, Konjunkturabschwung und Krieg habe es noch weitere Umstände gegeben, die die Branche zusätzlich belastet hätten: Zum einen hätten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf Künstliche Intelligenz und Technologie im Allgemeinen verlagert, zum Nachteil der Gesundheitsbranche.Zum anderen habe die allgemeine unterdurchschnittliche Performance der Small und Mid Caps den Biotechnologiesektor empfindlich getroffen, denn gerade kleine und mittelgroße Unternehmen würden in diesem Sektor die nötige Innovationskraft liefern. Und zu guter Letzt hätten die Kunden der Life-Science-Anbieter - dazu würden etwa die Hersteller von Biopharmazeutika und die biomedizinische Forschung zählen - Lagerbestände abgebaut. Das habe einige Unternehmen erheblich belastet. Das Post-Pandemie-Umfeld habe zudem offenbar jene Unternehmen bestraft, die ihren Umsatz aufgrund von erfolgreichen Covid-Impfstoffen erheblich hätten steigern können. Denn nun hätten sie Schwierigkeiten, vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.Im neuen Jahr dürfte sich der Gegenwind in vielerlei Hinsicht legen. Jetzt, da der Faktor Covid-Impfstoffe an Relevanz verliere, würden sich Unternehmen wieder einfacher vergleichen lassen. Gleichzeitig würden viele Life-Science-Unternehmen signalisieren, dass sich der Abbau der Lagerbestände unter ihren Kunden eingependelt habe und wieder mehr Aufträge eingehen würden - es dürfte also auch hier wieder bergauf gehen. Ein weiterer Grund für Gesundheitsaktien: Die bisherige unterdurchschnittliche Performance habe zu Bewertungen geführt, die attraktive Kaufmöglichkeiten bieten würden, insbesondere vor dem aktuellen makroökonomischen Hintergrund. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Teilsektors Pharmazeutika beispielsweise betrage 15 und liege damit unter dem langfristigen Durchschnitt - der Bereich sei also unterbewertet.Das sei besonders bemerkenswert, denn immerhin seien die grundlegenden Unternehmenskennziffern nach wie vor intakt. Vor allem die Biotechnologie- und Gesundheitsbranche hätten ein starkes Engagement für Innovationen gezeigt, wie die stetig wachsende Zahl der Medikamente in der Entwicklungspipeline belege. Im Jahr 2023 seien 21.292 neue Medikamente entwickelt worden, während es 2001 gerade mal 5.995 gewesen seien. Auch die Zulassungsrate der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) spiegele diese Dynamik wider: Allein im Jahr 2023 seien mindestens 60 neue Medikamente zugelassen worden - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 39 bis 53 Zulassungen der vorangegangenen vier Jahre.Ein weiterer positiver Faktor für die Performance von Healthcare-Aktien im Jahr 2024 seien zudem die Nachfrage aus China sowie das makroökonomische Umfeld. Denn in China habe die Regierung hart gegen die Korruption in Krankenhäusern und deren Ökosystemen durchgegriffen. Dieses Vorgehen wirkte sich negativ auf einige Unternehmen aus, die chinesische Krankenhäuser belieferten, denn diese schränkten bzw. stellten sämtliche Bestellungen von Neugeräten und sogar von Verbrauchsmaterialien bis zum Abschluss der Untersuchungen ein, so die Experten von Candriam. Auch dieser negative Effekt dürfte sich bis Anfang 2024 wieder in Rückenwind umkehren, da es zu Nachholaufträgen kommen werde.Die Kombination aus geringerem Wachstum und niedrigeren Zinssätzen sei für den Gesundheitssektor eine sehr attraktive makroökonomische Mischung. Denn: Der Gesundheitssektor sei im Vergleich zu anderen Branchen viel weniger von wirtschaftlichen Bedingungen abhängig - die Nachfrage nach Behandlungen bestehe immer, unabhängig davon, ob es wirtschaftlich bergauf oder bergab gehe. Zusätzlich würden niedrigere Zinsen das Investorenvertrauen in noch nicht profitable, aber innovative Biotechnologieunternehmen stärken.Gleichzeitig würden die Experten einigen interessanten Fortschritten bei der Medikamentenentwicklung entgegensehen. Angeregte Aktivität sei beispielsweise für die GLP-1-Arzneimittelkategorie Adipositas zu erwarten. Adipositas - auch als Fettleibigkeit bekannt - sei eine globale Herausforderung für das öffentliche Gesundheitswesen und habe im Jahr 2020 mehr als 40 Prozent der Erwachsenen in den USA betroffen. Bis 2035 werde dieser Anteil voraussichtlich auf 50 Prozent steigen. Die Folgen von Adipositas seien gravierend und würden zu einer Vielzahl von damit verbundenen Gesundheitsaufwendungen führen.