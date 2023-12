Küsnacht (www.aktiencheck.de) - Die Innovationskraft im Gesundheitssektor ist ungebrochen, so Dr. Cyrill Zimmermann, Head of Healthcare Funds & Mandates und Mitglied der Geschäftsleitung von Bellevue Asset Management.



Das würden die jüngsten kommerziellen Durchbrüche in der Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes, die Zulassungen von Arzneien gegen Alzheimer und Krebs sowie die Markteinführung von minimalinvasiven Herzklappen zeigen. Gleichzeitig sei der gesamte Gesundheitssektor in den Industrieländern sowie im asiatischen Raum historisch niedrig bewertet. Dies dürfte auch die M&A-Aktivitäten wieder ins Rollen bringen, im Speziellen im Biotechsektor, in welchem Pharmaunternehmen weiterhin auf externe Innovationen setzen würden, um ihre Produktportfolios zu stärken und sich mit weiteren Produktzukäufen gegen drohende Patentabläufe zu rüsten.



Rückenwind dürfte der Healthcare-Sektor von US-Leitzinssenkungen, Repositionierungen der Investoren sowie dem guten Umfeld für nichtzyklische Sektoren infolge getrübter Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft erhalten. So dürfte der nächste Aufschwung nur eine Frage der Zeit sein. Dabei würden die besonders abgestraften Mid und Small Caps über das grösste Aufholpotenzial verfügen. (20.12.2023/ac/a/m)





