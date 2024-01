Die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass GLP-1-Medikamente einen enormen medizinischen Fortschritt bedeuten, aber sie schreiben den Rest des Sektors nicht ab. Im Gegenteil: Viele der betroffenen Unternehmen dürften angesichts der Komplexität des Gesundheitswesens und des hohen ungedeckten medizinischen Bedarfs nach wie vor für langfristiges Wachstum gerüstet sein.



Die Volatilität habe die Bewertungen von Hilfsmittel- und Medizinproduktherstellern sowie von traditionell defensiven Gesundheitsbereichen wie Managed Care belastet. Diese Aktien hätten 2023 einen Dämpfer bekommen, als neue Vorschriften die Erstattungssätze für Medicare Advantage (die private Version des staatlichen Gesundheitsprogramms für ältere Menschen in den USA) reduziert hätten und die Anmeldezahlen für Medicaid (die Krankenversicherung für einkommensschwache Haushalte) zurückgegangen seien. Eine weitere Herausforderung hätten die steigenden Kosten für die Inanspruchnahme dargestellt, da sich die Menschen erneut auf ihre Versicherung berufen hätten, um medizinische Routinebehandlungen nachzuholen (eine weitere Folge der Pandemie).



Diese Probleme könnten jedoch 2024 gelöst werden. Beispielsweise könnten die Versicherer die Prämien jährlich anheben, um die Kosten auszugleichen (was sie in den letzten Monaten auch getan hätten). Aufgrund der alternden Bevölkerung bleibe Medicare Advantage nach wie vor der wachstumsstärkste Bereich der Branche, und ehemalige Medicaid-Versicherte könnten sich für eine staatlich subventionierte Privatversicherung qualifizieren.



Viele Biotech-Titel würden mit noch größeren Abschlägen gehandelt - nach einigen Kriterien die größten, die es je gegeben habe. Nach einem Rekordrückgang 2021 und 2022 seien Small- und Mid-Cap-Biotech-Aktien in den Abverkauf langlaufender Wachstumswerten hineingezogen worden, als die Renditen der zehnjährigen Treasuries 2023 gestiegen seien. Da Biotechwerte in Zeiten steigender Zinsen eher unterdurchschnittlich abschneiden und weniger auf aktienspezifische Entwicklungen reagieren würden, sei dies nicht ungewöhnlich. Einige Marktbewegungen seien jedoch extrem erschienen, da selbst positive Nachrichten - wie die Ankündigung eines Unternehmens, seine neue Therapie für das Phosphatmanagement in der Dialyse zuzulassen - mitunter zu negativen Renditen geführt hätten.



So werde der S&P Biotechnology Industry Index, eine Benchmark für Large-Cap-Biotech-Aktien im S&P 500® Index, derzeit mit einem Abschlag von fast 25% gegenüber seinem 30-Jahres-Durchschnitt gehandelt. Und die Zahl der Biotech-Firmen in der Entwicklungsphase, die unter ihrem Cash-Wert in der Bilanz gehandelt würden, habe im Oktober ein Rekordhoch erreicht.



Auch hier halten die Experten von Janus Henderson Investors die Verkäufe für übertrieben. Während in der Branche eine gewisse Bereinigung fällig war, erzielen viele Unternehmen bedeutende medizinische Durchbrüche. Tatsächlich seien 2023 mehr als 55 neue Therapien von der Food and Drug Administration zugelassen worden und Dutzende weitere Anträge hätten Mitte November zur Prüfung angestanden. Bei diesem Tempo könnte es ein Rekordjahr für die Einführung neuer Medikamente werden.



Darüber hinaus würden sich vieler dieser neuen Medikamente auf große Krankheitsbereiche fokussieren, für die es bisher nur wenige Behandlungsmöglichkeiten gegeben habe, darunter Alzheimer und Duchenne-Muskeldystrophie (eine häufig tödlich verlaufende, muskelschwächende Erbkrankheit, von der Kinder betroffen seien). Diese Medikamente könnten nun eine 10-jährige Umsatzwachstumsphase einläuten, sofern der Patentschutz gewahrt bleibe. Weitere Durchbrüche seien in Sicht, darunter die erste orale Therapie für Fettlebererkrankungen und eine neue Behandlungsform, die KRAS-Mutationen hemme, die bei Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebstumoren häufig vorkommen würden.



In der Zwischenzeit könnte ein Ende des Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve ein Segen für die Biotech-Branche sein. Zinssenkungen könnten ebenfalls positiv wirken, selbst wenn sie auf eine Konjunkturabschwächung oder Rezession hindeuten würden. Bisher habe Biotech in solchen Phasen tendenziell besser abgeschnitten, da sie von einem niedrigeren Diskontsatz und vor allem von innovativen, vom Wirtschaftswachstum unabhängigen Faktoren profitiere.



Tatsächlich habe sich der Gesundheitssektor in Zeiten des Abschwungs recht gut behauptet. Seit 2000 habe der MSCI World Health Care Index im Durchschnitt nur 47% des Rückgangs verzeichnet, wenn der MSCI World Index um 15% oder mehr gefalleb sei. Da die Bewertungen im gesamten Sektor inzwischen attraktiv seien, dürfte sich der Gesundheitssektor auch dann als widerstandsfähig erweisen, sollten sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern.



Eine solche Defensive sei in einem Sektor, der gleichzeitig erhebliche Wachstumschancen biete, selten zu finden. Die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass all diese Faktoren den Anlegern im Gesundheitswesen 2024 bessere Chancen bieten werden. (04.01.2024/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - 2023 war ein turbulentes Jahr für den Gesundheitssektor: In einigen Bereichen, wie z.B. bei Medizinprodukten, kehrten sich Gewinne in Verluste um, während die Aktien von Hersteller neuer Medikamente gegen Fettleibigkeit hohe zweistellige Renditen erzielten, so Andy Acker und Dan Lyons, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Künftig könnte sich die Lage nach Meinung der Experten allmählich entspannen. Attraktive Bewertungen, zahlreiche medizinische Fortschritte und positive langfristige demografische Trends hätten den Sektor nach Erachten der Experten ungewöhnlich stark aufgestellt - mit dem Potenzial, langfristige Anleger zu belohnen.Der Gesundheitssektor habe 2023 lange Zeit mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen gehabt, da die Umsätze einiger Unternehmen nach Ende des Ausnahmezustands stark rückläufig gewesen seien. Die Nachfrage nach Diagnostika und den zur Herstellung von Impfstoffen verwendeten "Hilfsmittel" habe abgenommen und habe die Geräte- und Dienstleistungsunternehmen belastet, die zusätzlich mit Überbeständen bei ihren Kunden zu kämpfen gehabt hätten. Im Bereich der Biopharmazie habe der Umsatz mit Corona-Impfstoffen und -Therapeutika im Jahr 2022 bei über 90 Mrd. US-Dollar gelegene. Dies entspreche etwa 20% des Umsatzes aller Blockbuster-Biotech-Medikamente des Jahres (ein Blockbuster-Medikament habe einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr). Einige Unternehmen würden für 2023 einen Rückgang ihrer Corona-Umsätze um bis zu 80% prognostizieren.Dieser Rückgang sei notwendig und zu erwarten gewesen. 2024 dürfte sich die Situation verbessern, was einen Vergleich der Umsätze mit dem Vorjahr erleichtere. Abgesehen von Corona-Produkten seien viele Biopharma-Gewinne erfreulicherweise weiter gestiegen. Und die Hilfsmittelhersteller würden davon ausgehen, dass der größte Teil des Lagerbestandsabbaus überstanden sei (oder in den kommenden Monaten die Talsohle erreicht werde). Darüber hinaus hätten die Unternehmen ihre Kostenstrukturen angepasst, was die Gewinnspanne im kommenden Jahr voraussichtlich erhöhen dürfte. Insgesamt würden die Experten nach einem Jahr mit Gewinnrückgängen - selten für den Gesundheitssektor - eine Erholung der Gewinne für 2024 erwarten.In diesem Jahr habe es große Begeisterung für eine neue Kategorie von Medikamenten zur Gewichtsreduktion, die so genannten GLP-1-Agonisten gegeben. Diese Therapien würden durch Nachahmung von Darmhormonen wirken, die den Appetit regulieren würden, und hätten bei den Patienten zu einem beispiellosen Gewichtsverlust geführt - zwischen 15% und mehr als 20%.Die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass die GLP-1-Medikamente die bisher größte Absatzmöglichkeit in der Biopharmabranche darstellen könnten, mit einem Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts. Gleichzeitig hätten die Medikamente aber auch Befürchtungen um die Zukunft von Medizinprodukten und Medikamenten zur Behandlung verwandter Krankheiten - von Schlafapnoe über Herzerkrankungen bis hin zu orthopädischen Erkrankungen - geweckt.Die Realität dürfte weitaus nuancierter sein, und die Experten würden die Kurzschlussreaktion, die die Aktien von Medizinprodukten und bestimmten Biotech-Unternehmen habe einbrechen lassen, für übertrieben halten. So könnte es Jahrzehnte dauern, bis GLP-1 die Nachfragekurve drehe. Bei einem übergewichtigen 60-Jährigen mit Osteoarthritis werde ein heute verschriebenes GLP-1 eine Knieoperation wahrscheinlich nicht verhindern, da sich die Osteoarthritis über Jahrzehnte entwickelt haben könne und weitgehend irreversibel sei. Darüber hinaus könnten GLP-1 die Nachfrage ankurbeln, falls eine längere Lebenserwartung erreicht werde (Gerätenutzung hänge stark vom Alter ab) oder mehr Menschen dank Gewichtsabnahme für einen Eingriff in Frage kommen würden.Die Medizin sei zudem selten binär, da fast alle Krankheiten am besten mit mehreren therapeutischen Verfahren behandelt und selten vollständig geheilt würden. Cholesterinsenker, so genannte Statine, seien beispielsweise äußerst wirksam bei der Verringerung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hätten aber die Nachfrage nach kardiologischen Medizinprodukten nicht gesenkt. Bei schweren Formen der Fettlebererkrankung würden Studiendaten zeigen, dass GLP-1 nicht mit Medikamenten vergleichbar sei, die stärker auf die Leber und die Fibrose abzielen würden. Aufgrund der Ergebnisse klinischer Studien und der Rückmeldungen von Ärzten seien die Experten der Ansicht, dass andere Medikamentenklassen eine Schlüsselrolle bei der Behandlung dieser großen Patientengruppe spielen würden (allein in den USA gebe es 10 Millionen Betroffene).