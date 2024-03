Der anhaltende "Lauf" der Börsen sei deswegen bemerkenswert, weil einige Konjunkturdaten Signale senden würden, die eher in Richtung Rezession gehen würden. Aus Gründen, über die schon viel geschrieben worden sei, bleibe Deutschland, das bisherige Zugpferd der europäischen Wirtschaft, vorerst Schlusslicht in der Eurozone. China, die langjährige Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft, stelle Parteidoktrin und Kontrolle aktuell vor echten wirtschaftlichen Erfolg. Lediglich den USA scheine das Kunststück zu gelingen, die hohen Zinsen samt sinkender Inflation ohne Rezession auszusitzen.



Vor diesem Hintergrund sei es kein Wunder, dass der Fokus der Anleger für mindestens ein weiteres Jahr auf der Zentralbankpolitik bleibe - insbesondere auf dem Agieren der US-Notenbank FED. Ende 2023 seien ganze sechs Zinssenkungen erwartet, eingepreist und an den Zinsmärkten vorweggenommen worden. Das seien zu viele gewesen. Die Realität habe die Marktteilnehmer wieder eingeholt und die Erwartungen hätten sich dem tatsächlichen Umfeld anpassen müssen. Aktuell gehe der Kapitalmarkt von drei Senkungsschritten aus.



Es werde noch einiger Geduld bedürfen, bis sich sowohl Inflationsraten als auch Notenbankzinsen wirklich normalisiert hätten. Dieses etwas zähe Geduldsspiel solle aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Richtung stimme: Es gebe sie, die positiven Impulse und sie würden den Aktien- und Rentenmärkten helfen.



Weitsichtige Anleger hätten in den vergangenen Wochen ihre Aktienquoten ein wenig reduziert, um Handlungsfähigkeit herzustellen. An den Aktienmärkten dürfte es moderate und angesichts der Kursniveaus auch gesunde Korrekturen geben, die sich für günstige Zukäufe würden nutzen lassen. So sei auch 2024 eine solide Performance in den Anlegerdepots möglich. (12.03.2024/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Entgegen vielen Erwartungen ist das Jahr an den Aktienmärkten gut gestartet und hat den Börsenschwung des letzten Quartals 2023 fortsetzen können, so Christoph Mertens, Mitglied im Managementgremium der Vermögensverwaltung der Fürst Fugger Privatbank.Angesichts weiter steigender Kurse und teilweise schon recht ambitionierter Bewertungen habe jedoch auch die Skepsis zugenommen. Gleichzeitig sei es genau diese gesunde Skepsis, die bewirkt habe, dass die Rally bis heute anhalte. Sie habe nämlich erfolgreich verhindert, dass die Märkte in Euphorie verfallen würden.