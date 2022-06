"Unkaputtbare" dezentrale Ansätze



Aus der derzeitigen Krypto-Misere nunmehr zu schließen, dass der gesamte Sektor vollkommen am Boden liege und sein Ende eingeläutet werde, wäre allerdings ein Trugschluss. Sowohl die Historie als auch der mit der neuen Blockchain-Technologie verbundene Nutzen seien ein klarer Hinweis darauf, dass die Technologie mit all ihren Facetten nicht nur eine Zukunft habe, sondern auch ihr disruptives Potenzial über Kurz oder Lang werde entfalten können. Zunächst sollte man nicht den Irrtum begehen und die unterschiedlichen Geschäftsmodelle in der Kryptowelt über einen Kamm zu scheren. Bitcoin und Ether würden auf hochgradig dezentral organisierte Blockchains basieren und würden daher von ihrer Konstruktion her eine große Robustheit aufweisen. Die codierten Protokolle hätten Anreizsysteme, die die jeweilige Blockchain nahezu "unkaputtbar" machen würden. Das schließe natürlich Kursschwankungen, die den Wert der jeweiligen Blockchain widerspiegeln würden, nicht aus. Im Gegensatz zu Bitcoin und Ether seien die obigen Beispiele Terra USD und Celsius komplett zentralisierte Anbieter, die angesichts von Renditeversprechen von jährlich 18% und mehr mit dem Konzept des Decentralized Finance (DeFi) nichts zu tun hätten. Die Stablecoin Dai, die als DeFi-Projekt par excellence angesehen werden könne, habe in Reaktion auf den Kollaps von Terra USD hingegen nichts von seiner Stabilität eingebüßt und notiere weiterhin bei 1 US-Dollar. Das Pendant aus der zentralisierten unregulierten Welt, Tether, die am weitesten verbreitete Stablecoin, habe hingegen kurzeitig Kursverluste von 5% verzeichnen müssen.



Wie sei das damals mit dem Internet gewesen?



Weiter sei festzustellen, dass die Kursverluste bei den Kryptowährungen in der oben genannten Dimension nichts Ungewöhnliches darstellen würden. In den Jahren 2011, 2015 und 2018 habe Bitcoin Preisrückgänge von über 80% verzeichnen müssen, jeweils ausgehend von dem zuvor erreichten Rekordniveau. Marktteilnehmer, die schon länger in diesem Markt seien, würden daher durchaus eine gewisse Gelassenheit angesichts des derzeitigen Bärenmarktes zeigen. Historisch biete sich zudem die Parallele zur Internetblase an, die ja ebenfalls nicht den Tod dieses Sektors bedeutet habe. Diese Blase habe sich in der zweiten Hälfte der 1990er Jahren aufgebaut und sei dann ab März 2000 geplatzt. Gemessen am technologielastigen NASDAQ seien in der Folge Kursverluste von knapp 80% zu verzeichnen gewesen, zahllose Unternehmen hätten Insolvenz anmelden müssen und seien verschwunden. Eine Sache sei aber geblieben - das Internet. Ein paar Jahre später habe dieses sogar erst richtig an Fahrt gewonnen und habe die Wirtschaft revolutioniert, obwohl Nobelpreisträger Paul Krugman 1998 noch gesagt habe: "Im Jahr 2005 oder so wird klar werden, dass die Auswirkungen des Internet auf die Wirtschaft nicht größer gewesen sein wird als die von Faxgeräten."



Auf Dezentralität und Regulierung komme es an



Wie gehe es also weiter in der Kryptowelt? Halte die Zeit der allgemeinen Risikoaversion längere Zeit an, werde sich die Spreu immer mehr vom Weizen trennen. Übrig bleiben würden dezentralisierte Kryptowährungen mit einem gewissen Markennamen sowie DeFi-Projekte, die diesen Namen verdienen würden, also tatsächlich weitestgehend dezentralisiert seien. Unregulierte zentralisierte Kryptobörsen dürften es schwer haben, einen kommenden Kryptowinter schadlos zu überstehen und das gleiche gelte auch für unregulierte Stablecoins, es sei denn sie seien dezentral aufgebaut. Darüber hinaus könne sich diese Krise als überaus hilfreich erweisen, weil Schwächen der bisherigen Geschäftsmodelle gnadenlos aufgedeckt würden. Die überlebenden etablierten Anbieter aus der dezentralisierten und zentralisierten Kryptoindustrie würden daraus lernen und die Robustheit ihrer Ansätze stärken. Gleichzeitig sei zu erwarten, dass eine neue Generation von Anbietern die Fehler ihrer Vorgänger von vornherein vermeide.



Krypto habe weiterhin disruptives Potenzial



Im Ergebnis werde der DeFi-Sektor aller Wahrscheinlichkeit nach seine Vorteile gegenüber der traditionellen Finanzwelt zunehmend ausspielen können. Die Vermittlerfunktion von vielen Finanzinstituten dürfte an Bedeutung verlieren und der Zahlungsverkehr könnte zu einem großen Teil über dezentrale Netzwerke stattfinden. Auch die Kreditvergabe über dezentrale Anbieter, die Kryptowerte als Sicherheiten akzeptieren würden, werde in Zukunft vermutlich eine bedeutende Rolle spielen. Mit der Tokenisierung von Vermögenswerten könnte die Handelbarkeit von bislang relativ illiquiden Werten wie etwa Immobilien und Kunstwerken auf eine neue Stufe gehoben werden und es erlauben, dass eine breite Bevölkerungsschicht zu extrem niedrigen Transaktionskosten in diese Vermögenswerte investiere. Kurz: Die Blockchain-Technologie und die daraus abgeleiteten dezentralen und regulierten zentralen Geschäftsmodelle würden nicht verschwinden, sondern gestärkt aus der derzeitigen Krise hervorgehen. Die etablierte Finanzwirtschaft sollte diese Phase nicht missverstehen und sich beruhigt zurücklehnen, sondern nutzen, um die zukünftige Struktur dieses Sektors aktiv mitzugestalten. (23.06.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Einige Marktteilnehmer glauben, die spektakulären Pleiten und Kursverluste an den Kryptomärkten seien ein sicheres Indiz für das Ende dieses Sektors, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".Sie könnten nicht falscher liegen.Endlich verschwinde dieser ganze Krypto-Hokuspokus. So würden derzeit die Turbulenzen an den Märkten rund um Bitcoin, Ether und kryptobezogenen Unternehmen kommentiert. Tatsächlich hätten die beiden wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin und Ether seit dem Erreichen ihres Allzeithochs Anfang November dramatische Kursverluste verzeichnet, die zwischen 70 und 80% lägen. In diesem Umfeld kam es zu einigen spektakulären Evaporierungen von Kryptowerten. Beispielsweise habe die eigentlich als Stablecoin vermarktete Terra USD innerhalb weniger Tage ihre komplette Marktkapitalisierung von 17 Mrd. US-Dollar verloren, weil Anleger in Reaktion auf einen anfänglichen Wertverlust in Panik geraten seien und so rasch wie möglich Terra USD gegen andere Währungen eingetauscht hätten. Die wie die meisten Unternehmen dieser Sphäre unregulierte Kryptobank Celsius habe etwas Ähnliches erlebt, als sie Schwierigkeiten bekundet habe, die Anleger auszuzahlen, die ihre bei Celsius angelegten Kryptowährungen habe abziehen wollen. Mit einem vergleichbaren Geschäftsmodell sei auch der Anbieter BlockFi in Schwierigkeiten geraten und sei nunmehr von der Kryptobörse FTX vorerst gestützt worden. Derweil gehe offensichtlich auch am Markt für Non Fungible Token (NFT) der Hype zu Ende. So habe beispielsweise das Höchstgebot für den ersten Tweet des Twitter-Mitbegründers Jack Dorsey im April dieses Jahres nur 270 US-Dollar gelautet. Im März 2021 sei es noch für 2,9 Millionen US-Dollar von Dorsey verkauft worden.Warum gerade jetzt?Zinswende als TriggerAußerdem spiele die Zinswende, die in diesem Jahr von fast allen Zentralbanken eingeleitet worden sei und auch die langfristigen Renditen für Staatsanleihen erfasst habe, für viele Kryptoanleger eine wichtige Rolle. Während der Zeit der Negativzinsen sei der Kauf von Bitcoin und Ether und deren sagenhafte Kurssteigerungen der vergangenen Jahre angesichts der Dürre bei den traditionellen Zinsprodukten eine verlockende Alternative. Andere Anleger hätten sich von unrealistischen Zinsversprechen einiger Kryptoanbieter im Bereich von 20% und mehr blenden lassen. Jetzt, wo langfristige Bundesanleihen wieder eine positive Nominalrendite bieten würden, nehme der Leidensdruck etwas ab und einige Anleger würden sich wieder den traditionellen Finanzprodukten zuwenden. Das gehe zulasten der Kryptowerte.