Aufgrund der Zeitdifferenz sei die Neuigkeit der Zinsanhebung der FED erst nach Börsenschluss in Europa angekommen. Dementsprechend hätten die gestrigen Schlusskurse der europäischen Leitindices ein abwartendes Bild gezeichnet, wobei ein Großteil der Börsen den Tag in positivem Terrain beendet hätten. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich demnach mit +0,56% fester präsentiert, während der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit -0,16% leicht Federn habe lassen müssen.



Ähnlich verhalten optimistisch hätten sich mit Ausnahme des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die US-Leitindices vor der FED-Sitzung gezeigt. Nach Bekanntgabe der Zinserhöhung hätten der DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) jedoch allesamt im negativen Bereich geschlossen. Unternehmensseitig hätten gestern mehrere namhafte Unternehmen Kurseinfälle hinnehmen müssen. So hätten Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) (-9,2%), Estée Lauder (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) (-17,3%) und AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) (-9,2%) besonders deutlich verloren.



Der Ölpreis habe gestern seinen negativen Kurs fortgesetzt und zwischenzeitlich Rückgänge von knapp 4% verzeichnet. Grund für den Preiseinsturz der letzten Tage sei die befürchtete schwächelnde Nachfrage, welche nicht zuletzt auf dem (bereits erwarteten) Zinsanstieg in den USA fuße. Befürchtungen einer Fortsetzung der Bankenkrise, die im Raum stehende Zahlungsunfähigkeit der USA sowie die über das Wochenende überraschend schwächere Produktionszahlen aus China würden ebenfalls preisdrückend wirken. Demgegenüber habe der Goldpreis gestern zugelegt, sodass eine Feinunze derzeit zu knapp USD 2.040 gehandelt werde. Der Bitcoin notiere aktuell bei rund USD 29.000.



Die Aktienmärkte in Asien würden sich heute Morgen mit gemischten Vorzeichen präsentieren. So zeige sich Japans TOPIX schwächer, während der chinesische Hang Seng Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) positiv tendiere.



Nach dem gestrigen von Makrodaten und Unternehmensveröffentlichungen gefüllten Tag gehe es heute ähnlich ereignisreich weiter. Am frühen Nachmittag gebe die EZB nämlich ihre weiteren Zinsschritte bekannt. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten erwarten, wobei mit weiteren Zinserhöhungen in Zukunft gerechnet werden sollte. Der Refinanzierungs- und Einlagesatz würden sich im Falle einer solchen Zinsanhebung somit auf 3,75% bzw. 3,25% belaufen. (04.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag stand ganz im Zeichen der FED-Sitzung, bei der über eine weitere Erhöhung der Federal Funds Rate getagt wurde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wie bereits im Vorfeld erwartet, sei diese um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,00% bis 5,25% angehoben worden. Mit dem Ziel, die nur langsam fallende Inflation, insbesondere hartnäckiger Kerninflation, einzudämmen und gleichzeitig wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten, sei in einem Statement der FED ein Ende weiterer Zinsanhebungen impliziert worden.Ebenso sei gestern in den USA die Veröffentlichung des ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe auf der Agenda gestanden. Der lndikator habe mit 51,9 marginal über der Konsensschätzung von 51,8 gelegen und befinde sich somit noch knapp über der 50-Punkte-Grenze. Gestern sei zudem die Eurozonen-Arbeitslosenquote publiziert worden, welche mit 6,5% knapp unter den Erwartungen von 6,6% gelegen habe und im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkt gefallen sei.