Das stabile Preisniveau fuße zudem auf der Disziplin von acht Mitgliedern des OPEC-Kartells, die im Februar täglich rund 2,2 Millionen Barrel pro Tag aus dem Markt genommen hätten. Da diese Produktionskürzungen Ende März auslaufen würden, müssten diese Förderländer in Kürze ihre weitere Strategie koordinieren. Sollten die freiwilligen Förderkürzungen ausgesetzt werden, drohe eine Überversorgung - mit entsprechendem Druck auf die Preise, wenngleich die Wahrscheinlichkeit aktuell recht hoch erscheine, dass es bei der Drosselung bleiben könnte.



Optimisten würden zudem auf einen Anstieg der Nachfrage hoffen. China etwa dürfte zwar nicht mehr so viel zusätzliches Öl benötigen wie im vergangenen Jahr, als die Nachfrage durch Corona-Nachholeffekte angetrieben worden sei, dennoch rechne die Internationale Energieagentur mit einem Anstieg um 700.000 Fass pro Tag. Damit würde mehr als die Hälfte des prognostizierten weltweiten zusätzlichen Bedarfs auf die Volksrepublik entfallen.



Am Markt selbst würden die Akteure offensichtlich mit fallenden Notierungen rechnen. Darauf deute die aktuelle Backwardation hin: Brent-Öl, das sofort geliefert und zum Kassapreis gehandelt werde, sei teurer als der Terminkontrakt für die Lieferung im Juli. (01.03.2024/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Auf den ersten Blick scheint am Ölmarkt Ruhe eingekehrt zu sein, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der kurze Rücksetzer des Brent-Öl-Preises von Anfang Februar sei schnell ausgebügelt worden. Unter dem Strich habe am gestrigen Monatsende eine schwarze Null gestanden. Für Unterstützung sorge neben den anhaltenden geopolitischen Spannungen im ölreichen Nahen Osten vor allem das knappe Angebot der großen Förderstaaten Saudi-Arabien und Russland.