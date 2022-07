3. Der Inflationsdruck steige und weite sich über Nahrungsmittel und Energie hinaus auf andere Lebensbereiche aus.



4. Die politischen Spannungen würden sich auf die Währungen Japans und Chinas auswirken und die Volatilität an den Märkten verschärfen. Frontier- und Schwellenländer seien einem erhöhten Zins- und Währungsrisiko ausgesetzt, was zu einer Ausweitung der Risikoaufschläge bei Hochzins- und Schwellenländer-Anleihen führe.



Die Inflation habe in allen großen Volkswirtschaften den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreicht. In einzelnen Ländern habe sich das bereits auf die Einkommen ausgewirkt, aber noch nicht in vollem Umfang. Viele Haushalte hätten in Kauf genommen, dass ihre Kaufkraft erheblich zurückgegangen sei. Folglich sei das Verbrauchervertrauen in den USA und in Europa auf ein Niveau gesunken, das typischerweise einen Abschwung ankündige. Andererseits hätten private Haushalte während der Pandemie beträchtliche zusätzliche Ersparnisse angesammelt, die einen Rückgang des Realeinkommens abfedern könnten.



In den USA habe die Inflation inzwischen 9,1 Prozent erreicht. In der Vergangenheit bedurfte es fast immer einer Phase des Wirtschaftsabschwungs, um die Inflationserwartungen und die Inflation zu senken. Das letzte Mal, dass es den politischen Entscheidungsträgern in den USA gelungen sei, die Inflation von einem so hohen Niveau aus zu senken und gleichzeitig eine Rezession zu vermeiden, sei 1951 gewesen.



Der Markt habe in den letzten Wochen erhöhte Rezessionsrisiken aufgrund der unerwartet hohen Inflation und sich abschwächender Wachstumssignale in die Kurse eingepreist. Mit einer tatsächlichen Rezession scheine der Markt jedoch trotzdem nicht zu rechnen, denn es bestehe immerhin noch die Hoffnung, dass ein Wirtschaftsabschwung knapp vermieden werden könne und sich die Märkte im Laufe des Jahres wieder erholen würden. In Bezug auf die Inflation scheine der Markt davon auszugehen, dass diese relativ schnell sinken würden, sich aber auf einem höheren Niveau als in der Vergangenheit einpendeln könnte. Die Experten würden es daher für wahrscheinlicher halten, dass die Zentralbanken "auf die Bremse treten" müssten, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen, was wiederum Risikoanlagen unter Druck setzen könnte.



Die Geschichte zeige, dass die meisten Bärenmärkte in der Tat mit Rezessionen verbunden seien. Das sei die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Diese Rezessionen seien historisch betrachtet von kurzer Dauer. Eine Analyse der Entwicklung des S&P 500 in jedem Bärenmarkt seit 1929 zeige, dass der Index in den meisten Fällen im ersten Jahr nach einem Bärenmarkt bereits wieder eine positive Rendite verzeichnet habe. Diese Resilienz der Finanzmärkte sollten Anleger in schwierigen Zeiten im Hinterkopf behalten. (18.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - In den letzten drei Monaten sahen wir einen dramatischen Ausverkauf risikoreicher Vermögenswerte an den Börsen. Das ist vor allem auf die erwarteten Zinssteigerungen weltweit zurückzuführen, sagt Shamik Dhar, Chefökonom von BNY Mellon Investment Management. Mit diesen steigenden Zinserwartungen hätten auch festverzinsliche Anlagen an Wert verloren. Das heiße, die Korrelation von Anleihen und Aktien sei im Abschwung auf ungünstige Weise positiv gewesen. Was sollten Anleger für die Zukunft berücksichtigen?Für uns sind die folgenden Faktoren für die weitere Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzmärkte entscheidend, so die Experten BNY Mellon Investment Management:1. Der Konflikt in der Ukraine und die Entwicklung in den nächsten Monaten. Ein zermürbender langer Krieg ohne klares Ergebnis werde immer wahrscheinlicher. Das bedeute, dass Energie- und Lebensmittelpreise hoch und Wirtschaftssanktionen bestehen bleiben würden.