Das sei zwar kein Grund zur Euphorie, deute aber auf eine potenzielle Stabilisierung hin. Außerdem befinde sich der Index über dem Tiefstand von September 2022, der bei 84,3 Punkten gelegen habe. Das aktuelle Niveau liege ebenfalls deutlich über dem Rekordtief, das während der Corona-Krise im April 2020 bei 74,2 Punkten markiert worden sei.



Der vorherige Höchststand sei im April 2023 verzeichnet worden. Zu diesem Zeitpunkt seien Unternehmen mit 93,4 Punkten so optimistisch für die nächsten sechs Monate wie zuletzt im Februar 2022 gewesen.



Ein dynamischer Anstieg in Richtung des Hochs im April könnte ähnlich wie im Jahr 2003 darauf hinweisen, dass das Schlimmste überstanden sei. Damals habe der Index nach dem Platzen der Dotcom-Blase ein höheres Tief ausgebildet. (23.11.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Das Geschäftsklima in Deutschland liegt laut dem ifo Institut zwar unter dem langfristigen Durchschnitt, jedoch nicht auf dem absoluten Tiefpunkt, so Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro.Es gebe Anzeichen für eine gewisse Stabilisierung. Im Oktober sei das Stimmungsbarometer erstmals seit sechs Monaten wieder angestiegen - von 85,8 auf 86,9 Punkte. Zudem habe der Index in den beiden Vormonaten die Prognosen übertroffen.