Linz (www.aktiencheck.de) - Der ifo Geschäftsklimaindex, der wohl wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft, ist im April leicht gestiegen auf 93,6 Punkte - dies ist der höchste Wert seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Was die Teilkomponenten des Index betreffe, habe sich die Bewertung der aktuellen Situation durch deutsche Unternehmen leicht verschlechtert, dies sei aber durch optimistischere Erwartungen überkompensiert worden. Die Unsicherheit des letzten Monats im Zusammenhang mit den Problemen einiger amerikanischer Banken und der Credit Suisse habe die Stimmung der deutschen Unternehmensmanager also kaum eingetrübt.



Im vierten Quartal 2022 sei die deutsche Wirtschaft um 0,4% geschrumpft, für das erste Quartal 2023 werde ein leichter Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2% erwartet. Das würde eine technische Rezession bedeuten. Für die kommenden Quartale würden schon leicht positive Wachstumsraten prognostiziert, sodass die größte Volkswirtschaft Europas im Jahr 2023 stagnieren oder geringfügig wachsen werde. (25.04.2023/ac/a/m)



