Warum Sie planen sollten, bevor Sie sich entscheiden, ein Unternehmen zu gründen oder zu investieren

Es ist verständlich, wenn es einschüchternd ist, sein Geld an der Börse anzulegen, aber was ist unter anderem mit den inhärenten Risiken, dem Potenzial für erhebliche Verluste, der Verbreitung von Betrug und der Notwendigkeit eines stetigen Einkommensstroms?



Einige Filipinos, die von der Bequemlichkeit von Online-Anlageplattformen angelockt werden, brauchen eine solide Grundlage des Verständnisses. Die Investition in den Aktienmarkt garantiert keine großen Renditen; man könnte Geld verlieren, wenn man durch Versuch und Irrtum geht. Bei Direktinvestitionen an der Börse ist mit größeren Verlusten zu rechnen. Geld an der Börse zu investieren ist gefährlich und kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun.



Überlegen Sie, wie viel Zeit Sie aufwenden müssen



Um ein Unternehmen zu gründen, sind viel Vorbereitung und Zeit erforderlich. Eigenständiges Arbeiten erfordert viel Durchhaltevermögen, Toleranz und Selbstverleugnung. Der Eigentümer investiert in der Regel mehr Stunden, wenn ein Unternehmen gerade erst anfängt, als ein Angestellter. Wie viel Zeit mit Ihren Lieben und geschlossenen Augen sind Sie bereit zu opfern, um Ihre Idee durchzusetzen?



Im Gegensatz dazu bieten Ihnen Aktienmarktinvestitionen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können in Investmentfonds, Investmentfonds und anlagegebundene Lebensversicherungsfonds investieren und Ihr Aktienportfolio verwalten. Sie können ein Konto bei einem gepoolten Fonds für alles zwischen PHP 5.000 und PHP 10.000 eröffnen, und die Fondsmanager werden kluge Investitionen für Sie tätigen. Das Potenzial für finanzielle Verluste wird reduziert.



Im Gegensatz zu Geschäftsinhabern können Börseninvestoren weniger Zeit damit verbringen, sich Gedanken über das Management zu machen. Wenn Sie Aktien besitzen, aber kein Mitspracherecht bei der Führung des Unternehmens haben, müssen Sie sich nie mit dem Stress auseinandersetzen, ein echtes Unternehmen zu führen. Es ist wichtig, den Aktienmarkt im Auge zu behalten, aber wenn du das nicht tust, hast du mehr Zeit zur Verfügung.



Die Freude, sein Büro zu betreten oder seinen Namen auf einem Logo zu sehen, überwiegt die Freude über ein solides Portfolio. Menschen mit Geschäftssinn finden ihre Erfüllung oft eher in der Gründung eines Unternehmens als an der Börse.



Denken Sie über Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten nach



Ihr Endziel sollte Ihre Priorität sein. Investitionen an der Börse und die Gründung eines neuen Unternehmens haben ihre Vorteile, aber sie werden für unterschiedliche Zwecke verwendet. Ratschläge wie "Du wirst es nie wissen, wenn du es nicht versuchst" können dazu führen, dass Menschen ohne angemessene Vorbereitung oder Anleitung übermäßige Risiken eingehen.



Ihre Grenzen zu kennen, wird entscheidend sein, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sie können eine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen oder an der Börse investieren, wenn Sie Ihre Ambitionen mit Ihren Fähigkeiten, Ressourcen und Ihrer Freizeit in Einklang bringen.



Das erste, was zu tun ist, ist, sich auf ein realistisches und quantifizierbares monetäres Ziel festzulegen. Wenn Sie Ihre Endziele kennen, können Sie eine praktikable und effektive Strategie entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Die finanziellen Mittel zu haben, um ein Unternehmen zu gründen oder an der Börse zu investieren, ist nur der Anfang. Es gibt viel zu wissen und zu tun, um Verluste zu minimieren und Ihr Vermögen zu schützen. Schließlich hängt der Erfolg davon ab, wie viel Ihnen Erfolg gegenüber Misserfolg wert ist.



Was ist einfacher zu verwalten, ein Unternehmen oder eine Investition?

Die Gründung und Führung eines eigenen Unternehmens und die Überwachung von Investitionen sind sehr unterschiedliche Dinge.



Der Prozess des Investierens ist jedoch wesentlich komplizierter und zeitaufwändiger als der eines Startups. Nachdem Sie mit der Investition begonnen haben, müssen Sie Tage, wenn nicht Wochen damit verbringen, nach dem herausragendsten Unternehmen zu suchen, das die höchste Rendite erzielt.



Im Allgemeinen sind Start-ups nicht so kompliziert wie andere Investitionen, sodass sich Ihre Investition möglicherweise innerhalb weniger Stunden amortisiert. (09.11.2022/ac/a/m)









