Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

89,80 EUR -2,81% (06.04.2023, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

89,50 EUR -2,93% (06.04.2023, 12:14)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com (06.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein starker Jahresstart von Gerresheimer habe den Aktien des Spezialverpackungsherstellers am Donnerstag nur kurzfristig Rückenwind beschert. Im ersten Quartal habe der Konzern von einer starken Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas profitiert. Aus charttechnischer Sicht rücke nun das März-Zwischenhoch in den Fokus.Konkret sei der Umsatz in den drei Monaten von Anfang Dezember bis Ende Februar um 23,5 Prozent auf rund 458 Millionen Euro geklettert. Gleichzeitig habe das bereinigte Konzernergebnis um gut ein Fünftel auf 23,7 Millionen Euro zugelegt. Das Ergebnis je Aktie habe sich derweil von 0,34 Euro auf 0,38 Euro verbessert.Der Konzern halte seine starke Wachstumsdynamik aufrecht, habe ein Händler gesagt. Ein schwacher freier Barmittelfluss könnte jedoch noch Gewinnmitnahmen auslösen. Ähnlich habe Analyst David Adlington von der Bank J.P. Morgan argumentiert. Gerresheimer sei stark ins Jahr gestartet, die Pessimisten könnten sich aber auf den schwachen freien Barmittelfluss fokussieren.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: