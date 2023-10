Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com. (05.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düsseldorfer Verpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Bei Gerresheimer hätten sich die Geschäfte im dritten Quartal (bis Ende August) im Vergleich zu den Vormonaten noch stärker abgeschwächt als erwartet. Umsatz und operatives Ergebnis hätten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht so sehr gesteigert werden können, wie Analysten im Vorfeld geschätzt hätten. Der MDAX-Titel gerate unter Druck.Demnach sei der Umsatz um drei Prozent auf knapp 488 Mio. Euro gestiegen. Die für den Konzern wichtige Kennziffer des Umsatzwachstums aus eigener Kraft habe bei 5,5 Prozent gelegen. Von den Erlösen seien als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) 20,5 Prozent übriggeblieben, somit 100 Mio. Euro. Unter dem Strich seien auf die Aktionäre mit gut 28 Mio. Euro 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum entfallen.Aus Sicht von Vorstandschef Siemssen gebe es jedoch keinen Grund zur Sorge. Es seien im vergangenen Quartal weitere Verträge zu "attraktiven Konditionen" für die Herstellung von Spritzen, Pens und Autoinjektoren zur Bekämpfung von Fettleibigkeit abgeschlossen worden. Diese würden Gerresheimer Rückenwind für profitables Wachstum in den Folgejahren verleihen. "Wir verzeichnen insgesamt gerade den höchsten Auftragseingang in der Geschichte unseres Unternehmens", habe Siemssen am Donnerstag laut Mitteilung gesagt. Konkrete Zahlen zum Auftragsvolumen gebe Gerresheimer üblicherweise nicht bekannt.Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde mindestens so stark wachsen, wie in der Jahresprognose avisiere, habe Gerresheimer-CFO Bernd Metzner am Donnerstag in Düsseldorf im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Die Düsseldorfer würden für die Kennziffer ein niedriges einstelliges Wachstum erwarten. "Das werden wir mindestens schaffen", habe der Manager gesagt. Das sei auch mathematisch gar nicht anders möglich. Nach neun Monaten habe das bereinigte Gewinnwachstum von Gerresheimer aus eigener Kraft 6,7 Prozent betragen.Bereits in den Wochen vor der Zahlenvorlage hätten Anleger bei der Gerresheimer-Aktie entsprechende Kursgewinne eingestrichen.Anleger mit Weitblick nutzen die derzeitigen zweistelligen Euro-Notierungen zum Einstieg (Stopp: 87 Euro) in die Gerresheimer-Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Denn die spannende Wachstumsstory sei klar intakt. (Analyse vom 05.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)