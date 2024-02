Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

102,10 EUR +13,07% (22.02.2024, 16:04)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

102,30 EUR +13,67% (22.02.2024, 15:58)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.



Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. (22.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem prozentual zweistelligen Kursplus setze sich die Aktie von Gerresheimer am Donnerstag an die Spitze im MDAX. Rückenwind würden frische Zahlen sowie der Ausblick auf die Jahre 2024 und 2025 des Spezialverpackungsherstellers verleihen. Hierbei profitiere das Unternehmen auch vom wachsenden Bedarf der sogenannten GLP-1-Präparate, die auch umgangssprachlich gern als "Abnehmspritzen" bezeichnet würden.Denn zu den Spezialverpackungen der Gesellschaft würden auch sogenannte Autoinjektoren gehören, mit denen Adipositas-Medikamente wie Wegovy (von Novo Nordisk) oder Zepbound (von Eli Lilly) verabreicht würden. Gerresheimer nenne hierbei keine Kunden. Es gelte allerdings als offenes Geheimnis, dass auch große Player unter anderem auf die Produkte der Düsseldorfer setzen würden.Im Geschäftsjahr 2023 habe der Konzern ein Plus von 10,4 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro verzeichnet. Beim bereinigten EBITDA sei ein Zuwachs um 14,2 Prozent auf knapp 405 Millionen Euro gelungen. Erneut sollten Aktionäre mit einer Dividende in Höhe von 1,25 Euro am Unternehmenserfolg beteiligt werden.Durch den Abbau von Lagerbeständen werde das Plus im Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende November) etwas dünner ausfallen, hier peile das Management rund um Dietmar Siemssen ein Plus zwischen fünf und zehn Prozent an. Hierbei handele es sich um einen "temporären Effekt", so der Manager im Call zu den Zahlen. Das operative Ergebnis solle sich zwischen 430 und 450 Millionen Euro einfinden.Gerresheimer überzeuge vor allem mit dem Ausblick, allmählich ernte das MDAX-Unternehmen die Früchte seines Strategieprozesses "formula G". Zur Stunde würden Anleger Zahlen und Guidance mit einem Plus von satten 16 Prozent goutieren. Durch den Kurssprung habe der Titel seine volatile Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst.Rücksetzer in Richtung Ausbruchsniveau bleiben bei der Aktie, die unter anderem vom "Aktionär" als Favorit für 2024 mit ins Rennen geschickt wurde, klare Kaufchancen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link