Die Aktien der Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) würden heute um mehr als 3,5% höher notieren, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen sei. Zum einen habe die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen im Juni einen neuen Rekord seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie erreicht. Die Bewertung der Aktie sei auch durch eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank unterstützt worden. Zuvor habe die Bank die Aktie des Unternehmens mit "halten" bewertet. Das Kursziel sei auf 56 Euro festgesetzt worden.



Die Aktien des Maklers FlatexDEGIRO (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) seien heute um mehr als 2% gefallen. Trotz guter Ergebnisse für das erste Halbjahr sei die Verschlechterung der Stimmung durch eine nachlassende Dynamik bei der Neukundengewinnung und eine geringere Anzahl von Geschäftsabschlüssen ausgelöst worden. Das bereinigte EBITDA habe sich auf 112,8 Millionen Euro gegenüber den erwarteten 87 Millionen Euro belaufen, so die vorläufigen Ergebnisse. Die Umsatzerlöse hätten sich auf 209,6 Millionen Euro gegenüber einer Prognose von 207 Millionen Euro belaufen. Das Unternehmen habe in der ersten Jahreshälfte 38,1 Millionen Transaktionen gegenüber 53 Millionen im Vorjahr (-28,1%) verbucht. Es werde erwartet, dass der konsolidierte Nettogewinn die Summe des zweiten Halbjahres 2021 (51,6 Millionen Euro) übertreffen werde. Die Analysten von Morgan Stanley und Jefferies würden einen Rückgang der Transaktionen pro Kunde und einen Rückgang der Neukunden feststellen. Für dieses Halbjahr werde mit 282.500 Kunden gerechnet, verglichen mit 538.000 im letzten Jahr.



Die Aktien von Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) würden nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal um fast 4% zulegen. Der Verpackungshersteller habe für das zweite Quartal einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 5,1 Prozent auf 90 Millionen Euro bei einem Umsatzanstieg um 13 Prozent auf 445 Millionen Euro gemeldet. Infolgedessen habe das Management seine Jahresziele von mindestens zehn Prozent organischem Umsatzwachstum und einem bereinigten EBITDA-Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich bekräftigt.



Einschätzungen von Analysten:



- Citi stufe Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) auf "neutral" herab. Das Kursziel sei auf 190,6 Euro gesetzt worden.



- Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) sei von Citi auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 162,4 Euro gesetzt worden. (13.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handel auf dem Parkett des Alten Kontinents ist derzeit von fallenden Bewertungen bei den meisten Benchmarks geprägt, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die Inflationsdaten für Juni in den USA (14:30 Uhr), die Entscheidung der BoC über eine Zinserhöhung (16:00 Uhr) und den DOE-Bericht (16:30 Uhr).Der VPI habe im Jahresvergleich bei 7,6% gelegen und habe damit den Prognosen der Analysten entsprochen und sei niedriger als die im Mai verzeichneten 7,9% gewesen. Der HVPI sei von 8,7 % auf 8,2% im Jahresvergleich zurückgegangen und habe damit ebenfalls den Marktkonsens getroffen. Der Tankrabatt und die Einführung von 9-Euro-Tickets für den Straßenverkehr hätten den deutschen Verbrauchern im Juni eine gewisse Atempause von der hohen Inflation verschafft. Die staatlichen Erleichterungen dürften auch den Preisdruck in den Sommermonaten verringern. Nach dem Auslaufen der Maßnahmen im September dürfte die Inflationsrate jedoch wieder ansteigen, da das Tanken und der Nahverkehr wieder teurer würden, würden Experten warnen.Da die Inflation in der Währungsunion auf einem Rekordhoch liege, wolle die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche ihren Leitzins erstmals seit 2011 um 25 Basispunkte anheben.