Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

109,50 EUR +1,67% (27.07.2023, 14:32)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

109,70 EUR +2,14% (27.07.2023, 14:13)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com (27.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialverpackungshersteller Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Die Gerresheimer-Aktie gehe auch am Donnerstag mal wieder weg wie das viel zitierte geschnittene Brot. Die Papiere würden sich auf bestem Weg befinden, ein neues Allzeithoch zu erreichen. "Aktionär"-Leser hätten ihren Einsatz bereits innerhalb von neun Monaten verdoppelt. So gehe es weiter bei dem MDAX-Highflyer.Novo Nordisk und Eli Lilly seien nur zwei der vielen namenhaften Kunden von Gerresheimer. Der deutsche Spezialverpackungshersteller komme laut Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten auf einen 24er Jahresumsatz von über zwei Milliarden Euro mit einem EPS von 4,75 Euro Gewinn je Aktie bei einem KGV von 19. Die historische Bewertung liege bei 18.Der Chart lasse kaum zu wünschen übrig: Wie an der Schnur gezogen habe die Aktie von Gerresheimer in diesem Jahr bereits über 70 Prozent zugelegt. Der Titel stehe kurz davor, ein neues Rekordhoch zu markieren. Aktuell würden nicht einmal mehr drei Prozent fehlen, um das bisherige Hoch vom 16. Juni bei einem Kurs von 113 Euro zu erreichen. Seit der "Aktionär"-Empfehlung im Oktober 2022 habe sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: