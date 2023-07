Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com. (13.07.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Das Unternehmen sieht sich auf Kurs zu seinen Zielen - AktienanalyseDer für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) befindet sich weiter auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Aus eigener Kraft - also Portfolio- und Wechselkurseffekte herausgerechnet - sei der Umsatz von Anfang März bis Ende Mai um 12,8 Prozent auf knapp 500 Mio. Euro geklettert. Die Dynamik habe damit zwar spürbar nachgelassen - im ersten Geschäftsquartal seien es noch 21 Prozent Plus gewesen. Analysten hätten allerdings mit einem deutlicheren Umsatzknick gerechnet.Auch beim bereinigten EBITDA habe Gerresheimer positiv überraschen können. Es sei um fast ein Fünftel auf 107,2 Mio. Euro gestiegen. Die entsprechende Marge habe sich um 1,2 Prozentpunkte auf 21,5 Prozent verbessert. Unterm Strich seien auf die Anteilseigner 34,4 Mio. Euro entfallen - ein Plus von über einem Drittel. Selbstredend, dass die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt worden sei. Diese sehe ein währungsbereinigtes Wachstum von Umsatz und bereinigtem EBITDA von mindestens zehn Prozent vor.Gerresheimer habe ein "sehr starkes" zweites Quartal hingelegt, so Finanzchef Bernd Metzner im Gespräch mit dpa-AFX. Der Manager habe vor allem die gesteigerte Marge herausgestellt, Basis dafür sei seiner Meinung nach der Produktmix. Er erwarte deshalb auch in den noch verbleibenden Quartalen eine Margenverbesserung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum. Und auch mit Blick auf die Mittelfristziele wisse er aus heutiger Sicht nicht, wieso diese sich nicht bestätigen sollten. "Es ist kein Ende in Sicht für diese profitable Wachstumsmaschine", so Metzner. (Ausgabe 27/2023)