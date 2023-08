Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com (14.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer dürfte erneut mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. So hätten sich die Analysten von Jefferies zum ersten Mal intensiver mit dem MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Titel beschäftigt und sprächen eine klare Kaufempfehlung für das bereits gut gelaufene Papier aus.Das Analysehaus Jefferies habe Gerresheimer mit "buy" und einem Kursziel von 143 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der stärkere Fokus auf höherwertige, qualitativ anspruchsvollere Produkte und auf Technik zur Medikamentenverabreichung wie Mikropumpen sollte das starke Wachstum des Verpackungsherstellers für die Pharma- und die Kosmetikbranche hochhalten, habe Analyst, James Vane-Tempest, in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Der Experte habe zudem auf das Potenzial im Geschäft mit Verpackungen für Abnehmpräparate verwiesen, die derzeit boomen würden. Deshalb halte er selbst nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien eine Kaufempfehlung für angemessen.Der Spezialverpackungshersteller unterhalte langfristige Kundenbeziehungen zu den beiden Pharma-Riesen Novo Nordisk ( ISIN DK0060534915 WKN A1XA8R ) sowie Eli Lilly und fertige unter anderem GLP-1-Pens. Zuletzt hätten mehrere Analysten den Daumen für Gerresheimer gehoben und ihre Kursziele nach oben angepasst.Die Aktie von Gerresheimer kenne derzeit nur den Weg nach oben. Seit Ausgabe 42/22 befinde sich das Papier auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", inklusive Dividende belaufe sich das Kursplus inzwischen auf 114 Prozent.Unbedingt dabeibleiben, Neueinsteiger können an schwachen Tagen ebenfalls noch zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Gerresheimer-Aktie. Denn die Bewertung sei nach wie vor stimmig. (Analyse vom 14.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)