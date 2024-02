XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

110,70 EUR +2,98% (29.02.2024, 12:19)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Go-to-Partner für Pharmazie, Gesundheit, Wellness und Biotech mit dem breiten Produktspektrum für Arzneimittelverpackungen und Drug Delivery Devices. Das Unternehmen bringt jede Art von Medikamenten sicher, zuverlässig und komfortabel zum oder in den Patienten.



Das Unternehmen erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Fachkompetenz, durch die Konzentration auf Qualität und den Sinn in seiner Arbeit. Dank der Einbindung des umfassenden internationalen Netzwerks und der hohen industriellen Kompetenz entwickelt Gerresheimer innovative und nachhaltige Lösungen und kennt die Märkte und Bedürfnisse vor Ort.



Gerresheimer spielt eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen und übernimmt dafür gerne die Verantwortung. (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Verpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist zum Jahresende kaum noch gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Schlussquartal sei der Umsatz um gut drei Prozent geklettert, womit sich für das Geschäftsjahr ein Plus von 9,5 Prozent ergebe. Aus eigener Kraft habe das Wachstum bei 10,4 Prozent gelegen. Nach neun Monaten habe noch ein Anstieg von 12,6 Prozent zu Buche gestanden. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich um 14,2 Prozent auf 404,5 Mio. Euro erhöht. Auch hier habe Gerresheimer nach drei Quartalen noch eine kräftigere Zuwachsrate (20,6 Prozent) erzielt. Und schnelle Besserung sei nicht in Sicht.Das Unternehmen stelle für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzplus aus eigener Kraft von fünf bis zehn Prozent in Aussicht. Das operative Ergebnis solle organisch 430 bis 450 Mio. Euro erreichen. Der Lagerabbau durch Kunden aus der Pharmabranche und die praktisch entfallenden Covid-Erlöse mit Infektionsfläschchen würden vor allem zu Beginn des noch jungen Geschäftsjahres zu spüren sein, habe Finanzchef Bernd Metzner die Prognose begründet.Die Aktie habe dennoch zulegen können. Laut Marktbeobachtern sei der Unternehmensausblick nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet. Für Zuversicht habe zudem die Prognose für 2025 gesorgt. Im kommenden Jahr solle der Umsatz um zehn bis 15 Prozent zulegen und die EBITDA-Marge etwa 22 (2023: 20,8) Prozent erreichen. Eine wichtige Rolle spiele dabei auch das profitable Geschäft rund um empfindliche biopharmazeutische Medikamente, die spezielle Verpackungen benötigen würden, sowie der Boom bei Autoinjektoren für GLP 1-Medikamente wie Wegovy oder Tirzepatide. Auch Analysten würden daher weiter große Stücke auf das Unternehmen halten. (Ausgabe 8/2024)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:110,50 EUR +2,79% (29.02.2024, 12:33)