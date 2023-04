XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com. (13.04.2023/ac/a/d)



Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist mit viel Schwung in sein neues Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank einer starken Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas sei der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Februar um 23,5 Prozent auf 457,8 Mio. Euro geklettert. Aus eigener Kraft habe das Wachstum bei 21 Prozent gelegen. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Analysten hätten 440 Mio. Euro prognostiziert. Auch die Ergebniskennziffern seien besser ausgefallen als gedacht. Das bereinigte EBITDA habe organisch um knapp ein Viertel auf 78 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich sei ein Gewinn von gut 12 Mio. Euro geblieben, nach knapp 11 Mio. Euro im Vorjahr. "Wir sind mit einem starken ersten Quartal gestartet und haben bei Umsatz und Ergebnis erneut zweistelliges Wachstum erzielt", habe CFO Bernd Metzner resümiert.Die Auftragsbücher seien sehr gut gefüllt. Zudem könne Gerresheimer Kostensteigerungen aufgrund der "starken Marktposition" an die Kunden weitergeben, so der Manager und habe ergänzt: "Wir sehen aktuell im zweiten Geschäftsquartal, dass es weitergeht mit einem zweistelligen Wachstum von Umsatz und operativem Ergebnis und mit einer leichten Margenverbesserung." Zu einer Prognoseanhebung habe sich die Konzernspitze aber noch nicht durchringen können. Die Geschäfte seien zwar schwungvoll gelaufen, doch gebe es mit Blick auf das Konjunkturumfeld auch Ungewissheiten, so Metzner. Grund genug für einige Investoren, nach dem starken Lauf der Aktie in den vergangenen Monaten erst einmal ein paar Gewinne vom Tisch zu nehmen. Der Startschuss für eine Konsolidierungsphase? (Ausgabe 14/2023)