Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com (07.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sechs Kurszielerhöhungen - so reagiere der Markt am Freitag auf die Zahlen von Gerresheimer. Der deutsche Verpackungsprofi habe in diesem Jahr ohnehin schon eine Glanzleistung aufs Börsenparkett gezaubert: Rund 72 Prozent Kursplus seit Jahresauftakt würden Gerresheimer zum zweitgrößten MDAX-Gewinner 2023 machen. Das Ende der Fahnenstange sei laut Analysten aber noch lange nicht erreicht.Gerresheimer habe am Donnerstag seine Q2-Zahlen vorgelegt und überzeugt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,4 Prozent auf 499,6 Millionen Euro gestiegen. Die Prognose der Analysten habe bei 492 Millionen Euro gelegen. Der Gewinn sei von 43,3 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 43,8 Millionen Euro geklettert und habe ebenfalls die Schätzung von 41 Millionen Euro geschlagen.Dieses Zahlenwerk sei gut angekommen: Der Markt schicke die Aktie um mehr als fünf Prozent nach oben bis an die MDAX-Spitze und die Analysten würden sich mit neuen Kurszielen überschlagen.Die Privatbank Hauck & Aufhäuser habe das Kursziel für Gerresheimer von 98,50 auf 125,00 Euro deutlich angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe nach einem soliden zweiten Quartal die Jahreswachstumsziele bestätigt, habe Analyst Alexander Galitsa geschrieben. Wegen der weiter verbesserten Wachstumsperspektiven habe er seine Erwartungen für die mittelfristige Umsatzentwicklung und für die operativen Margen nach oben revidiert.Das Bankhaus Metzler sehe Gerresheimer ebenfalls erst bei 125 Euro fair bewertet. Das Kursziel habe zuvor bei 110 Euro gelegen, die Einstufung auf "buy" sei belassen worden. Analyst Alexander Neuberger habe geschrieben habe, eine größere Nachfrage nach hochwertigen Verpackungen und Preiserhöhungen hätten im zweiten Quartal für steigende Umsätze und Gewinne gesorgt. Je mehr sich das modifizierte Produktportfolio in einem stärkeren Umsatzwachstum und höheren operativen Ergebnismargen niederschlage, desto geringer sollte der Bewertungsabschlag zur Branche werden.Ebenfalls erhöht hätten die Credit Suisse (von 110 auf 115 Euro), die Oddo BHF (von 114 auf 127 Euro) sowie die DZ BANK (von 115 auf 130 Euro).Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten seien sich einig: Gerresheimer sei ein Kauf. Dafür würden elf von elf der befragten Profis stimmen.Abermals solide Quartalszahlen und die bullishen Analystenstimmen bekräftigen die Kaufempfehlung des AKTIONÄR. Seit der Empfehlung im Oktober des vergangenen Jahres habe sich der Aktienkurs verdoppelt. Anleger bleiben dabei und lassen ihre Gewinne laufen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur Gerresheimer-Aktie. (Analyse vom 07.07.2023)