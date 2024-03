Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com (26.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Das Papier des Düsseldorfer Spezialverpackungsherstellers verliere am Dienstag plötzlich spürbar an Boden. Zur Stunde büße der MDAX-Titel knapp 2,7% an Wert ein. Kritische Aussagen von JPMorgan und frische Studiendaten von Viking Therapeutics würden für den Abverkauf sorgen.JPMorgan beziehe sich in einem frischen Kommentar zu Gerresheimer auf ein Gespräch mit der Investor-Relations-Abteilung, wonach ein "träger Jahresauftakt" bestätigt worden sei. Dass der Spezialverpackungshersteller zum Start ins neue Kalenderjahr noch mit dem Abbau von Lagerbeständen konfrontiert sei und dadurch das Wachstum gehemmt werde, sei kein Geheimnis. Hierbei handele es sich um einen "temporären Effekt", habe Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen im Call zu den im Februar veröffentlichten Quartalszahlen erklärt. Daher sollten die Aussagen der US-Bank nicht überbewertet werden.Gleiches gelte für aktuelle Studiendaten von Viking Therapeutics: Die Biotech-Gesellschaft habe frische Daten zu seiner oral verfügbaren Adipositas-Substanz VK2735 vorgelegt und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Es handele sich hierbei um Ergebnisse einer Phase-1-Studie, Viking Therapeutics wolle im zweiten Halbjahr das Programm in die klinische Phase 2 überführen.Im Sommer 2023 habe Firmenlenker Siemssen gegenüber dem "Aktionär" bereits erklärt: "Derzeit wird aber auch die Entwicklung von GLP-1-Präparaten in der Tablettenform vo­rangetrieben. Unserer Meinung nach wird dieser Ansatz bis zu einer bestimmten Behandlungsstufe funktionieren. Im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern sind wir auch einer der Schlüssellieferanten von Kunststoffcontainern für Ta­bletten. Wir profitieren also unabhängig von der konkreten Verabreichungsform von Markttrends wie GLP-1."Anleger sollten sich von den JPMorgan-Kommentar und den jüngsten Daten von Viking Therapeutics nicht verunsichern lassen. Bei Gerresheimer stehe der Fahrplan und v.a. ab 2025 seien spürbare Umsatz- und Ergebniszuwächse zu erwarten. Wer noch keine Stücke im Depot habe, nutze die zweistelligen Euro-Notierungen zum Einstieg. Ein Stopp bei 80 Euro sichere nach unten vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: